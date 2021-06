AMLO propondrá eliminación de diputados y senadores plurinominales

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que una de las reformas que tiene pendiente es la de la eliminación de diputados y senadores plurinominales.

En la confernecia de prensa, el mandatario cuestionó la gran cantidad de legisladores.

Otra cuestión, ¿para qué tantos diputados? ¿por qué no nada más se quedan los de mayoría y se quitan los 200 plurinominales? Pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la Cámara de Senadores”, señaló.

Cabe mencionar que de los 500 diputados sólo votamos directamente por 300, y de los 128 senadores lo hacemos por 64 de manera directa (mayoría relativa) y por 32 de manera indirecta (primera minoría). Esto significa que, adicionalmente a los legisladores señalados, se tienen 200 diputados y 32 senadores plurinominales.

Estos 232 legisladores por los que no se votaron, pero que habrán de manejar los destinos del Congreso, representan 33% del total de curules de la Cámara de Diputados y 25% de los escaños del Senado.

De esta forma, si cada diputado cuesta 12 millones de pesos al año (según el presupuesto de egresos para el 2012), el costo total de los tres años de la legislatura de la Cámara baja será de 7 mil 200 millones de pesos por concepto de diputados plurinominales.

En el caso de los senadores plurinominales, que duran en su encargo seis años, si se parte de la base que cada uno de ellos cuesta anualmente 27.7 millones de pesos, el costo total de la Legislatura, por este tipo de senadores, será de 5 mil 318 millones de pesos. Lo anterior significa que los pluris que aparecerán en escena el próximo tendrán un costo total de 12 mil 518 millones de pesos.

AMLO enumera 3 reformas pendientes entre sus prioridades legislativas

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que entre sus prioridades legislativas, para lo que resta de su administración, se encuentran el fortalecer a CFE, una reforma electoral que busca reducir los costos y eliminar los plurinominales y una reforma para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó que la primera reforma constitucional que podría presentar este año o a principios de 2022, es al sector energético.

"Una para fortalecer a la CFE, porque en el periodo neoliberal apostaron a dejarle el mercado a las empresas extranjeras, veían a México como una tierra de conquista, y esto afectó a los usuarios, a los consumidores, al pueblo porque aumentaban y aumentaban los precios de la luz mientras se subsidiaba a los particulares".

Consideró que se "abusó" y que la empresa español Iberdrola ofendió a los mexicanos al contratar como empleado al expresidente Felipe Calderón, y la exsecretaria de Energía Georgina Kessel.

"Yo no quería llegar a una reforma constitucional, pero todavía no se publicaba la ley y empezaron a publicarse los amparos, entonces que nos queda: una reforma constitucional, si los legisladores dicen que no, yo ya cumplí, si ellos quieren seguir apoyando esta injusticia, que asuman su responsabilidad", dijo el presidente.

La segunda reforma que presentará el próximo año es al sistema electoral que busca –dijo- que no domine el conservadurismo, que haya democracia, porque durante mucho tiempo se han inclinado los que deberían de actuar como jueces en favor de los grupos de interés creados.

"Tenemos que buscar la forma que quienes coordinen los procesos electorales sean gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos demócratas, se los dije a los empresarios. Un demócrata es que independiente de su forma de pensar actúa con rectitud, no es un demócrata quien dice que no podemos permitir que un populista llegue a la presidencia, luego entonces hagamos todo para evitarlo hasta robarnos la elección, hagamos un fraude patriótico".

Detalló que la reforma buscará reducir los costos las elecciones y los partidos, porque no es posible que se destinen 20 mil millones de pesos a las elecciones para partidos, INE y Tribunal, "¿Está el país para eso?, son las elecciones más caras del mundo, a bajar los recursos".

También propondrá eliminar los diputados y senadores plurinominales para que haya una democracia plena.

Finalmente se refirió a la reforma que pretende que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional.