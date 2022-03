AMLO: Esta será la millonaria cantidad de dinero que recibirá el presidente por su libro A mitad del camino

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que recibirá alrededor de 3 millones de pesos en regalías por su libro A mitad del camino.

“Ahora me voy a rayar, el libro que escribí y esto no le va a gustar a mis opositores, el de la mitad del camino, que ha vendido mucho, es el libro más vendido sobre temas políticos y sociales en el país", sñaló en conferencia de prensa.

Agregó:

"Se han vendido más de 200 mil ejemplares, entonces una vez pagando impuestos, voy a recibir como 3 millones de pesos porque me dan el 12% de cada libro vendido".

Te puede interesar: A Mitad del Camino: 5 revelaciones de AMLO en su libro

Por otro lado detalló que aún no sabe qué hará con el dinero que reciba.

“Vamos a ver qué hacemos con ese dinero, lo otro es lo político, explicar ahí en que me inspiro, ya lo saben, en Hidalgo, Morelos, en Juárez, en el General Lázaro Cárdenas y que pienso del prójimo y por qué se debe luchar en la vida”, comentó AMLO.

Portada del libro de AMLO.

Libro recoge pensamiento en 2 años 9 meses de Gobierno

El mandatario afirmó que en el libro se recoge su pensamiento en sus primeros dos años y 9 meses de gobierno.

“La política es acción y pensamiento; les aseguró que no se van aburrir, no van a bostezar, les va a gustar, aún cuando no estemos de acuerdo”, indicó.

Trump en el libro de AMLO

En un capítulo narró la relación con el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump.



“En un capítulo me dedico a describir cómo fue la relación con el presidente Donald Trump, todo lo que se trató”, explicó.

AMLO detalló que Trump envió el medicamento Regeneron para ayudarlo con su recuperación de Covid, ya que esa fue la medicina que él recibió cuando pasó la enfermedad.

EL presidente indicó que el tratamiento que recibió fue con Remdesivir y Baricitnib, por lo que no utilizó el fármaco donado por el presidente estadounidense, motivo por el que lo envió al Instituto Nacional de Nutrición.

El libro tiene cuatro capítulos: el primero, sobre el presente; el segundo, aborda la política exterior; el tercero, lo dedica a sus opositores y el cuarto sobre el porvenir.