AMLO: “Cuánta creatividad, ternuritas”, ridiculiza a senadores opositores

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ridiculizó llamando “ternuritas” a senadores de oposición que armaron una casa de lego para criticarle por la casa que rentaba su hijo en Houston.

Durante la “mañanera” de este miércoles, afirmó que lo hacen porque están muy molestos y les pidió evitar el ridículo.

Están muy molestos, no les sale nada, en la política una de las cosas que no se debe hacer es el ridículo, en el Senado llevan un Lego de la casa de José Ramón, cuanta creatividad, ternuritas", expresó López Obrador.

El Ejecutivo Federal recordó que su hijo José Ramón tiene 40 años y es independiente.

Está casado, rentó una casa con su esposa, 100 mil pesos mensuales, yo no lo haría pero él es independiente. Se lo rentó a un particular y quienes hicieron el reportaje inventaron que la casa se la habían rentado porque yo ordené dar contratos a una empresa petrolera extranjera. Imagínense si ordeno que se le amplíen contratos a una empresa extranjera y a cambio de ese contrato pido que le renten la casa, o sea que el moche sea que le renten la casa a José Ramón, no, ni conozco la empresa ni nada absolutamente", declaró.