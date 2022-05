AMLO: Crece inconformidad por exclusiones en la Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que crece la inconformidad en America Latina por la exclusión que está haciendo Estados Unidos para la Cumbre de las Américas.

El presidente López Obrador reconoció que el martes recibió en Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.

Detalló que a través del funcionario le envió al gobierno de Joe Biden el mensaje de que están a tiempo de invitar a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas a celebrar en junio en Los Angeles, California.

A fin de no retroceder en el entendimiento y unión de las naciones frente al avance económico de otras regiones del mundo, expuso según cita El Heraldo de México.

López Obrador calificó además de “política medieval” el bloqueo a Cuba y la exclusión de países americanos por ideologías.

Vamos a seguir convenciendo, persuadiendo, que no se excluya a nadie, que participen todos. Yo no sé cómo lo externé aquí, textualmente, pero lo vincularon con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua, aunque ya me habían hablado otros presidentes, otros presidentes ya me habían preguntado -que no están contentos-, por ejemplo, el de Bolivia, ya me había dicho que no consideraba eso adecuado, que era una falta de respeto”, declaró AMLO.