AMLO: Asegura que grupos delictivos no controlan el país

SINALOA.-Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien aseguro que el control del territorio nacional esta en manos del gobierno, no en los grupos delictivos y recalco que “él no es Felipe Calderón”, que no hay en el gobierno un Genaro García Luna.

Por medio de entrevistas por medios locales, se le vio abordar una camioneta poco antes de retirarse de la presa Picachos durante su gira en Sinaloa. El presidente hizo el reconocimiento de que hay personas en algunos lugares del país, no únicamente en Sinaloa, quienes actúan como se vio en el video porque piensan que deben cuidad a sus comunidades, esto para que no entren en armas.

¿No es que los grupos delictivos estén tomando ciertos territorios de Sinaloa?

“Eso es lo que dicen los conservadores, pero no les crean a los conservadores porque si ustedes les creen a los conservadores pueden tener problemas, me refiero a que les produzcan confusión”, señaló.

¿El hecho que utilicen uniformes tácticos equipos que se supone nada más son del Ejército, qué les dice, cómo lo toma usted?

“Eso sucede en Jalisco, en otras partes, está mal no debe de suceder pero no sólo es el caso de Sinaloa, yo les diría “arriba Sinaloa”, indicó.

¿Entonces los grupos no tienen control del territorio del país, los grupos delictivos?

“No, no, no, eso lo piensan los conservadores, ya yo no soy, yo no soy Felipe Calderón ya para que quede claro”, enfatizó contundente.

Indico y reafirmo que en su gobierno no hay un Genaro García Luna, recordando que este esta en prisión en Estados Unidos acusado por aceptar sobornos por el Cartel de Sinaloa.

El presidente también hizo saber que cada tres o cuatro meses estará acudiendo a Sinaloa con el fin de ver los avances de las obras que se están realizando.

También aseguró que para diciembre de 2021 se encontrara funcionando el distrito de riego de la presa Picachos, el acueducto a Concordia, y será concluida la presa Santa María, la cual esta ubicada en el municipio de El Rosario, todo esto con los sistemas de riego.

Las dos presas Santa María y Picachos se van a equipar para que funcionen como hidroeléctricas para que produzcan energía y mas tarde en marzo 2024 se estará “turbinando”, lo cual asegura energía eléctrica y agua.