AMLO: “Amiguismo es una lacra”, investigarán contrato de 22 mdp a amigo de ex funcionaria para Desfile de Día de Muertos

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está de acuerdo en que la Contraloría de la Ciudad de México investigue la otorgación de un contrato de 22 millones 625 mil 887 de pesos que otorgó sin licitar la Oficina del Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT), encabezada entonces por Paola Félix, a la empresa de su amigo Alejandro Gou para organizar el Desfile de Día de Muertos.

“Ah, estoy de acuerdo con eso”, contestó durante su conferencia matutina al ser cuestionado sobre una publicación de periódico Reforma en donde reveló que Paola Félix, quien se desempeñaba recientemente como Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, y Alejandro Gou viajaron juntos a la boda de Santiago Nieto en Guatemala en la aeronave que llevaba 30 mil dólares, situación que le valió a la funcionaria su renuncia.

AMLO reprueba "amiguismo" y aprueba investigación del caso

López Obrador aseguró que en su gobierno no se dan esas prácticas y calificó al “amiguismo” como una “lacra de la política”.

“¿En el gobierno federal no hay este tipo de contratos a amigos, Presidente?”, se le cuestionó al mandatario.

“No, y no se permiten, no hay impunidad. Si se diera un caso, de inmediato, denuncia. Cero corrupción, cero impunidad, no al nepotismo, no al amiguismo, no al influyentismo, ninguna de esas lacras de la política y, desde luego, repito, cero corrupción, cero impunidad”, dijo.

Contrato habría sido firmado por Paola Félix

De acuerdo con Reforma el contrato CT-060/2021 se firmó el 27 de agosto por Paola Félix y por su amigo Alejandro Gou como socio administrativo de la empresa Alejandro Gou Producciones SC.

La adjudicación directa se justificó porque la "compañía ofreció las mejores condiciones técnicas, económicas y materiales para realizar el desfile”.

Ayer la Controlaría General de la Ciudad de México dio a conocer que investigaría el caso.