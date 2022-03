AMLO: “Al margen de la ley nadie”, ante fallo de la SCJN por caso Gertz y Cuevas Morán

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el fallo de la SCJN en el caso contra Alejandra Cuevas Morán.

El presidente López Obrador avaló la resolución en la que la acusada del supuesto homicidio del hermano del Fiscal Alejandro Gertz Manero, porque nada ni nadie puede estar por encima de la ley.

Yo celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico Estado de Derecho".

"Antes esto no sucedía, no estaba derecho, no hace falta buscar muchos ejemplos, baste con lo que declaró el actual presidente de la SCJN (Arturo Zaldívar) de cómo fue presionado en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa que desde el ejecutivo a que cambiara su resolución (en el caso de la Guardería ABC)".

AMLO celebra fallo legal de la SCJN

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador aseguró que este fallo es una muestra del cambio, que ya no se simula, porque el Ejecutivo no es el poder de los poderes.

Qué bueno que se resuelven estos casos por la vía de llegar, y que se demuestra que al margen de la ley nada y al margen de la ley nadie".

El Presidente instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a que busque a la señora Alejandra Cuevas para brindarle toda la protección y el apoyo.