AI se manifiesta en contra de GN en el Metro

MÉXICO.- Con motivo de difundir información sobre las implicaciones que conlleva incluir a la Guardia Nacional en labores de seguridad pública en el Metro, Amnistía Internacional -organización a favor de los derechos humanos- difundió volantes en la Glorieta de los Insurgentes.

En dicho material entregado por la organización AI, se incluyeron algunos mitos respecto a la presencia de los elementos castrenses en el sistema de transporte colectivo.



Con las consignas: "¡El Metro no es un cuartel, fuera el ejército de él", "señor, señora, no sea indiferente, nos reprimen militares en la cara de la gente" y "la militarización no es la solución", invitó a los ciudadanos a participar en la marcha Movilidad Sin Miedo que se llevará a cabo la tarde de este viernes.



En las tarjetas entregadas a las personas que transitaban por la Glorieta, se exponen y explican brevemente los siguientes cuestionamientos: "¿La Guardia Nacional en el Metro asegurará la seguridad de las personas?"; "¿la GN puede evitar los accidentes que se han presentado en el Metro?"; "¿es legal el uso de la GN en labores de seguridad pública?" y "¿las personas se sienten más seguras con la presencia de la GN?"

Realizan protesta en contra de la GN



Al respecto, la Maestra Edith Olivares Ferreto, directora de la ONG, manifestó que el organismo tomó la decisión de unirse a la protesta ya que el gobierno capitalino no justificó con argumentos sólidos esta decisión, tampoco ha indicado cuánto tiempo permanecerá y cuáles son las tareas específicas de la institución militar en la red de transporte.

Nos pone en riesgo a todas las personas usuarias porque la Guardia Nacional es una corporación dirigida por un militar y las personas militares no tienen formación para gestionar dinámicas con civiles están formadas con técnicas militares de combate y eso nos pone en riesgo a todos"

