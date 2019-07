A mí no me marea tu vocabulario: Jorge Berry a Gibrán Ramírez

CIUDAD DE MÉXICO.-El analista Gibrán Ramírez tuvo un debate en las redes sociales con el periodista Jorge Berry.

Todo comenzó cuando Ramírez contestó un tuit de Max Kaiser, quien fuera coordinador de asesores de la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

Kaiser dijo: “Yo tengo una esperanza: Que los malos resultados generen nerviosismo; éste genere traiciones entre políticos impunes; las traiciones generen caos; el caos genera flujo de información; éste active a la sociedad y a órganos dormidos, que se fortalecen; y luego, a reconstruir”.

Por su parte Gibran declaró: “El calderonismo avisa: Apuestan a que a México le vaya mal, están buscando el caos y cifran en él su esperanza. Por suerte el País está en calma y hay confianza muy mayoritaria”.

Fue entonces que se metió a la conversación Berry: “Nadie quiere que a México le vaya mal. El argumento que te ordenaron defender es lograr apoyo a través de estimular el odio y el revanchismo, y deberías avergonzarte de hacerlo. Por cierto, la confianza, o es mayoritaria, o no lo es. No puede ser “muy” mayoritaria. Gramática 1”.

Pero Ramírez no se quedó callado y respondió: “Qué pena, pero en mayorías hay gradaciones. La forma más simple es la legislativa, que las divide en relativas, absolutas o calificadas. Así, cualitativamente, hay formaciones más y menos mayoritarias. Googlea, hay mucho. Y a mí nadie me tira línea (entiendo que no entiendas)”.

Esto, al parecer molestó al periodista, y le escribió: “A mí no me marea tu vocabulario académico. No te escondas en afirmaciones oscuras para mostrar superioridad, porque no la tienes. Tu verborrea solo intenta justificar tu servilismo. Intenta pensar por ti mismo. Puede que descubras la realidad”.

Este debate generó muchas reacciones en las redes sociales, tanto que el nombre Jorge Berry se volvió tendencia en Twitter.

“Pobre Jorge Berry. Casi siento pena por él. Se ven tan superados por un joven, que creen que decirle que no sabe hablar o argumentar lo hará titubear. Ya siéntense, no aportan nada a la discusión pública, no saben debatir y no han podido hacer nada por el País”, de recalcó Sofía Lameiro.