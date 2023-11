"A los partidos les vale pi..”: López-Dóriga desata polémica por comentario sobre campaña de Xóchitl Gálvez en transmisión en vivo

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una reciente emisión de Grupo Fórmula, Joaquín López-Dóriga generó controversia al realizar comentarios considerados misóginos sobre Xóchitl Gálvez, momentos después de decirle a Clara Brugada:“no le permito que me califique de misógino” y destacar la influencia de su madre en su formación.

Durante su mesa de análisis, López-Dóriga expresó: "A los dueños de los partidos les vale pi.. Xóchitl", en referencia al arranque de la campaña de la política, comparándola con "la hora del aficionado". Este comentario surgió durante un debate sobre las estrategias de campaña y las tensiones en el panorama político rumbo a las elecciones de 2024.

Roy Campos señaló la falta de preocupación real de los líderes partidistas más allá de la distribución de puestos y posibles cargos, a lo que López-Dóriga continuó con la controvertida afirmación de que "a los dueños de los partidos les vale pi.. Xóchitl”.

Joaquín: Yo nunca he caído en el discurso misógino.



También Joaquín: pic.twitter.com/gNbFHsE74p — Leonardo Toledo (@leonardotoledo) November 22, 2023

Al finalizar la mesa de análisis, insistió en que la oposición solo se preocupa por la cuota de diputaciones y cargos, ya que Xóchitl Gálvez no fue su candidata.

“No le permito que me califique de misógino”: López-Dóriga

Minutos antes, en una entrevista con Clara Brugada en el mismo programa, López-Dóriga afirmó que ella no ganó la encuesta y que Omar García Harfuch la superó por 16 puntos, además cuestionó que obtuviera el lugar por un criterio de "paridad de género". Ante esto, Brugada pidió evitar comentarios misóginos, a lo que López-Dóriga respondió negando ser misógino y destacando la influencia de la educación materna en su vida.

Usted no pudo ganar la encuesta de Morena, es candidata por la paridad de género ¿Cómo piensa ganar la Ciudad de México cuando no pudo ganar la encuesta de los suyos propios de Morena?" cuestionó López Doriga.

Quiero decirte que no caigas en la relatoría de la misoginia del tema que ganamos por género", señaló la exalcaldesa de Iztapalapa.

Después de la respuesta de Brugada, López Dóriga le expresó que no merecía ser calificado de esa manera: "A mí me puede señalar de misoginia, no me lo merezco, nunca lo he sido".

Con todo respeto no le permito que me califique de misógino (...) Soy producto de la ocasión de mi madre", le remarcó el periodista.