Entrevista tensa entre Clara Brugada y Joaquín López Doriga por "paridad de género" en elecciones 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras ser designada como la precandidata de Morena para la Ciudad de México, Clara Brugada se vio envuelta en un intercambio de opiniones con el periodista Joaquín López Doriga, quien cuestionó que obtuviera el lugar por un criterio de "paridad de género".

Durante una entrevista en Grupo Radio Fórmula, López Doriga insistió a la precandidata de Morena a la CDMX que quien ganó el proceso interno del partido fue Omar García Harfuch, el exsecretario de Seguridad.

Usted no pudo ganar la encuesta de Morena, es candidata por la paridad de género ¿Cómo piensa ganar la Ciudad de México cuando no pudo ganar la encuesta de los suyos propios de Morena?" cuestionó López Doriga.

Quiero decirte que no caigas en la relatoría de la misoginia del tema que ganamos por género", señaló la exalcaldesa de Iztapalapa.

Después de la respuesta de Brugada, López Dóriga le expresó que no merecía ser calificado de esa manera: "A mí me puede señalar de misoginia, no me lo merezco, nunca lo he sido". Brugada le recordó el comentario en el que él aludía a que no ganó la encuesta y obtuvo la candidatura debido al criterio de género establecido por el INE.

Con todo respeto no le permito que me califique de misógino (...) Soy producto de la ocasión de mi madre", le remarcó el periodista.

La paridad de género no es un acto de generosidad o que los hombres nos regalen candidaturas es un acto de justicia hacia las mujeres", enfatizó Brugada en la conversación.

Resalta sus años de servicio

Al empezar la entrevista Brugada contó que inició su trabajo en la ciudad al decidir mudarse a Iztapalapa, una de las zonas con pobreza extrema en donde fue alcaldesa en dos ocasiones.