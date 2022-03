8M en CDMX: Tendero de denuncias: Mujeres comparten sus historias de violencia

CIUDAD DE MÉXICO.-Durante la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer llevada a cabo este 8 de marzo, centenares de mujeres decidieron a su paso compartir su historia con una frase en un papel blanco y de colores que colocaron en "El Tendedero" de denuncias y protestas puesto en lo que fuera la Glorieta de Colón, bautizada en 2021 por ellas como la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

"Me di cuenta de lo sucedido en 2019, y aún no estoy lista para denunciar"; "No sentí un respaldo de la comunidad"; "Creí que eras mi amigo, Alfonso Govela", son solo tres casos de centenares de mujeres que hicieron públicas sus denuncias en el tendedero.

No denuncié por miedo, culpa, y además eran familiares cercanos", "No denuncié porque es de mi grupo de amigos y no quiero que me juzguen", "Levanté una denuncia en el instituto de las Mujeres", "el era mi amigo y me gustaba, estoy segura que todas me habrían dicho que yo me lo busqué".