8M de México: "Ya estoy harta de que me hagan convivir con mi agresor": Joven denuncia a presidente del Comité del PRD

CIUDAD DE MÉXICO.-Este 8 de marzo, Renata Cambrero, una joven que señala ser víctima de violencia física y psicológica desde el año pasado, no aguantó más y aprovechó el Día Internacional de la Mujer para denunciar a su agresor.

Dicho agresor se trataría de su jefe, Óscar Sánchez, el presidente del Comité del PRD en la alcaldía Benito Juárez.

La secretaria de Juventudes del PRD en la alcaldía Benito Juárez, fue entrevistada este día sobre Paseo de la Reforma, mientras un contingente de mujeres marchaban. Reportó que ha sido objeto de agresiones físicas y psicológicas por parte del político perredista desde junio del año pasado.

Fui agredida y sigo siendo agredida física y psicológicamente por Óscar Sánchez y he levantado más de 30 denuncias dentro de mi partido y jamás me han hecho caso, he sido violentada física, psicológica y verbalmente", reveló.

Renata indica que ha sido ignorada

Ante esta situación, Renata Cambrero recurrió a los líderes perredistas, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, así como a diversas diputadas, pero, dijo, la han ignorado.

Indicó que no le han permitido ir ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para denunciar su caso "Yo estoy harta de que me hagan convivir con él, a pesar de que me violenta".