El INAH identifica 50 huellas de dinosaurios de hace 65 millones de años en Michoacán; las pisadas pertenecen a distintos grupos y los especialistas todavía exploran la zona

Especialistas del INAH documentan huellas fosilizadas de dinosaurios de unos 65 millones de años en San Juan de los Plátanos, municipio de Apatzingán, Michoacán. (INAH)

Los rastros fueron encontrados en el cauce de un arroyo de San Juan de los Plátanos, en Apatzingán. Las primeras evaluaciones apuntan a dinosaurios carnívoros y herbívoros, mientras los especialistas continúan documentando el terreno para determinar si existen más huellas

Al menos 50 huellas fosilizadas de dinosaurios fueron identificadas por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la comunidad de San Juan de los Plátanos, municipio de Apatzingán, Michoacán. Las pisadas tienen una antigüedad estimada de 65 millones de años y corresponden, de manera preliminar, a distintos grupos de animales que habitaron la región durante el Cretácico tardío.

El hallazgo fue confirmado por el INAH, luego de que habitantes de la comunidad alertaran sobre marcas que describieron como huellas de “animales gigantes”. El investigador Raymundo Cervantes Barriga, del Centro INAH Michoacán, acudió al lugar y evaluó las señales encontradas en el cauce de un arroyo.

Las huellas están distribuidas en una superficie de aproximadamente 40 metros cuadrados, sobre una plataforma de roca sedimentaria ubicada junto al cauce. Los registros tienen entre 12 y 48 centímetros de longitud y alcanzan hasta 30 centímetros de anchura.

Los trabajos de documentación comenzaron el 21 de octubre y todavía hay zonas por examinar. Por ello, los especialistas consideran que el número de pisadas podría aumentar conforme avance la exploración.

¿A qué dinosaurios pertenecen las huellas?

Las primeras observaciones apuntan a tres grupos de dinosaurios, identificados a partir de características como el tamaño, la forma, la profundidad y el número de dedos que dejaron marcados en la roca. La clasificación es preliminar y deberá confirmarse mediante los estudios paleontológicos.

Entre los rastros identificados se encuentran:

Terópodos carnívoros: huellas de animales de gran tamaño, posiblemente relacionados con los tiranosáuridos. De acuerdo con el análisis inicial, pudieron alcanzar hasta cuatro metros de altura.

huellas de animales de gran tamaño, posiblemente relacionados con los tiranosáuridos. De acuerdo con el análisis inicial, pudieron alcanzar hasta cuatro metros de altura. Dinosaurios similares a los raptores: pisadas más pequeñas, atribuidas preliminarmente a animales de la familia Dromaeosauridae, que pudieron medir hasta dos metros de altura.

pisadas más pequeñas, atribuidas preliminarmente a animales de la familia Dromaeosauridae, que pudieron medir hasta dos metros de altura. Herbívoros tipo pico de pato: huellas asociadas con la familia Hadrosauridae, cuyos integrantes podían alcanzar alrededor de cuatro metros de altura.

Los especialistas distinguen estos grupos por la morfología de las pisadas, pero todavía no han determinado cuántas especies podrán identificarse al concluir los protocolos de estudio.

¿Qué pueden revelar las pisadas fosilizadas?

A diferencia de los huesos, las huellas conservan evidencia de la actividad de un animal. En paleontología se conocen como icnitas y permiten estudiar aspectos del desplazamiento y el comportamiento de los organismos que las produjeron.

El análisis de las marcas de Apatzingán podría aportar información sobre la forma de caminar de los dinosaurios, la dirección de sus movimientos y las características de sus extremidades. La distribución de las pisadas también puede ayudar a investigar cómo distintas especies utilizaban un mismo entorno.

Sin embargo, la presencia de huellas de varios grupos no demuestra por sí sola que todos los animales estuvieran en el lugar al mismo tiempo. Esa posibilidad y otras interpretaciones sobre su comportamiento requieren análisis adicionales.

El equipo también estudia las características de la roca donde quedaron preservadas las marcas. Estos datos ayudarán a comprender las condiciones geológicas del sitio y a establecer con mayor precisión el contexto en el que se formaron las huellas.

Así era la región hace 65 millones de años

De acuerdo con las primeras evaluaciones del INAH, los dinosaurios dejaron sus rastros durante el Cretácico tardío, una etapa que terminó hace aproximadamente 66 millones de años.

Los especialistas consideran que en la región existían cuerpos de agua a los que los animales se acercaban para alimentarse. El cauce donde hoy se encuentran las huellas conserva parte de esa evidencia, aunque la reconstrucción del paisaje antiguo depende de los estudios geológicos y paleontológicos.

Para que una pisada llegue a conservarse durante millones de años deben darse condiciones que permitan que el sedimento registre la marca y que, posteriormente, quede protegida y se transforme en roca. Mucho tiempo después, los procesos geológicos pueden volver a exponerla en la superficie.

En este caso, las marcas permanecieron preservadas hasta que los habitantes de San Juan de los Plátanos las reconocieron y dieron aviso a las autoridades culturales.

El hallazgo amplía el registro de huellas de dinosaurios en México

El sitio de Apatzingán sería el cuarto lugar de Michoacán con evidencia de huellas de dinosaurios, de acuerdo con el investigador Raymundo Cervantes Barriga. Los otros puntos registrados son Playa Azul, en Lázaro Cárdenas; El Aguaje, en Aguililla, y una zona ubicada entre los municipios de Tiquicheo y Tuzantla.

En el país, el INAH tiene registrados poco más de 30 sitios con icnitas de dinosaurios, distribuidos en estados como Puebla, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Durango y Michoacán.

El equipo especializado continúa con la documentación del yacimiento mediante técnicas como la fotogrametría, que permite obtener representaciones detalladas a partir de fotografías. También se toman muestras de roca y se elaboran moldes para conservar un registro de las huellas y facilitar su estudio.

La investigación permitirá determinar si hay más pisadas en el área y precisar qué información científica puede obtenerse del sitio. Por ahora, las 50 huellas identificadas ofrecen evidencia de la presencia de distintos grupos de dinosaurios en el territorio que actualmente ocupa Michoacán hace unos 65 millones de años.