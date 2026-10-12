Mientras en México los hombres necesitan 875 semanas cotizadas en 2026 para pensionarse bajo la Ley 97 del IMSS, en Colombia el requisito general es de 1,300 semanas, una diferencia de 425 semanas entre ambos países

Los requisitos para acceder a una pensión por vejez varían entre México y Colombia, tanto por las semanas de cotización exigidas como por la edad y el régimen de seguridad social aplicable.

Los requisitos para obtener una pensión por vejez varían entre México y Colombia. En 2026, los trabajadores mexicanos afiliados al IMSS bajo la Ley 97 deben cumplir con menos semanas de cotización que las establecidas en el régimen general colombiano, aunque en ambos países existen condiciones y reglas específicas que pueden cambiar el trámite

En 2026, los hombres que buscan pensionarse por vejez en México y Colombia deben cumplir requisitos distintos de cotización. Para los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo la Ley del Seguro Social de 1997, el mínimo es de 875 semanas cotizadas; en Colombia, el requisito general para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media es de 1,300 semanas.

Según información del IMSS, el número de semanas exigidas a los asegurados bajo la Ley 97 aumenta de manera gradual desde 2021 y llegará a 1,000 en 2031. Por su parte, la Ley 2381 de 2024, publicada en el gestor normativo del Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia, establece como requisito general para los hombres tener 62 años y acreditar 1,300 semanas cotizadas para acceder a la pensión integral de vejez en el componente de prima media.

¿Cuántas semanas se necesitan para pensionarse en México?

En México, el requisito depende del régimen pensionario al que pertenezca el trabajador. Para quienes cotizan bajo la Ley del Seguro Social de 1997, el mínimo en 2026 es de 875 semanas, de acuerdo con la tabla publicada por el IMSS.

La cantidad aumentará en 25 semanas por año hasta alcanzar las 1,000 semanas en 2031. El calendario oficial establece los siguientes mínimos:

2026: 875 semanas.

2027: 900 semanas.

2028: 925 semanas.

2029: 950 semanas.

2030: 975 semanas.

2031: 1,000 semanas.

Además de las semanas cotizadas, los asegurados deben cumplir con la edad y las demás condiciones que correspondan a la modalidad de pensión solicitada. El IMSS distingue entre la pensión por cesantía en edad avanzada, que puede solicitarse desde los 60 años, y la pensión por vejez, disponible a partir de los 65 años.

Este requisito no debe confundirse con el de la Ley 73. Las personas que cotizaron antes del 1 de julio de 1997 y cumplen las condiciones para elegir ese régimen pueden acceder a la pensión con un mínimo de 500 semanas, según la información oficial del Gobierno de México. Por ello, las 875 semanas corresponden a los trabajadores sujetos a la Ley 97 que tramitan su pensión en 2026, no a todos los asegurados del IMSS.

¿Cuántas semanas necesita un hombre para pensionarse en Colombia?

En Colombia, el requisito general previsto para obtener la pensión de vejez en el componente de prima media es de 1,300 semanas cotizadas y 62 años de edad para los hombres. La Ley 2381 de 2024 contempla este mínimo dentro de su regulación del sistema pensional.

Sin embargo, la situación colombiana requiere una precisión: la entrada en vigor de la reforma pensional fue objeto de una suspensión durante su revisión constitucional. En una decisión del 25 de agosto de 2026, la Corte Constitucional señaló que la ley recobraba vigencia a partir de esa fecha. Por ello, al revisar los requisitos de cada persona es importante considerar la decisión judicial, el régimen aplicable y las disposiciones de transición, en lugar de asumir que todos los afiliados se encuentran bajo las mismas condiciones.

La reforma establece un régimen de transición para determinados afiliados. En el caso de los hombres, el artículo 75 señala el umbral de 900 semanas cotizadas para permanecer bajo las reglas anteriores, de acuerdo con las condiciones previstas en la ley. La historia laboral y la situación individual del afiliado son relevantes para determinar qué disposiciones le corresponden.

¿Cuál es la diferencia entre México y Colombia?

Al comparar el mínimo de 875 semanas de la Ley 97 del IMSS en México para 2026 con las 1,300 semanas del requisito general colombiano, la diferencia es de 425 semanas a favor del requisito mexicano.

Esta comparación se refiere únicamente al número de semanas exigidas en los regímenes señalados. No significa que una persona pueda pensionarse automáticamente al completar ese periodo: también debe cumplir la edad requerida, las condiciones de afiliación y las demás disposiciones que correspondan en su país.

Por eso, antes de iniciar un trámite, es recomendable consultar el historial de cotizaciones y confirmar con la institución correspondiente —el IMSS en México o la administradora pensional en Colombia— qué régimen se aplica a cada caso.