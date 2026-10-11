Piden reportar contacto con zorra gris captada en video cerca de un supermercado en Quintana Roo y habilitan teléfonos para dar seguimiento a los casos

La Secretaría de Salud exhortó a la población a informar si alguna persona o mascota tuvo contacto con el ejemplar observado en el municipio de Benito Juárez

La Secretaría de Salud de Quintana Roo pidió a la ciudadanía reportar cualquier contacto de personas o mascotas con una zorra gris que fue vista cerca de un centro comercial en el municipio de Benito Juárez. La dependencia habilitó dos números telefónicos para recibir reportes, brindar orientación y dar seguimiento al caso.

El ejemplar fue observado el pasado 3 de octubre en el estacionamiento de una tienda Bodega Aurrera, ubicada sobre la avenida Kabah, donde varias personas lo grabaron en video.

¿Por qué piden reportar el contacto con la zorra gris?

Este domingo 11 de octubre, la Secretaría de Salud estatal exhortó a quienes hayan tenido contacto con el animal, así como a las personas que conozcan a alguien que pudiera haberlo tenido, a comunicarse con las autoridades sanitarias.

La dependencia no precisó el motivo de la solicitud. En redes sociales, algunos usuarios especularon sobre la posibilidad de que el ejemplar tuviera rabia; sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme que el animal presente esta enfermedad.

Por ello, el llamado de las autoridades se centra en identificar posibles contactos y dar seguimiento a los casos que pudieran reportarse.

¿A qué números llamar si hubo contacto con el animal?

Las personas que hayan tenido contacto con la zorra gris o sepan de algún caso pueden comunicarse a los siguientes números para recibir orientación:

911

998 888 6640

El reporte puede realizarse tanto si el contacto ocurrió con una persona como si estuvo involucrada una mascota.

La Secretaría de Salud pidió a la población informar sobre cualquier posible contacto con el ejemplar para que las autoridades correspondientes puedan brindar orientación y determinar el seguimiento necesario.

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