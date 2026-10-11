Marcha por agua limpia en Guadalajara termina con 39 detenidos, cuatro desaparecidos y decenas de heridos

FOTO REFORMA: La respuesta policial también alcanzó a personas que se manifestaban de manera pacífica. Crédito: Maricarmen Galindo

La movilización reunió a unas 10 mil personas y terminó con enfrentamientos frente a Casa Jalisco; organizaciones denunciaron detenciones arbitrarias y exigieron información sobre los manifestantes cuyo paradero se desconoce

De acuerdo con La Silla Rota, la marcha para exigir agua limpia en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, terminó este domingo con al menos 39 personas detenidas y alrededor de 60 heridos, entre ellos policías que resultaron lesionados durante los enfrentamientos frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro.

De acuerdo con el balance de los incidentes, dos policías se encuentran en estado grave y otro perdió un dedo. Además, 31 personas recibieron atención médica.

El Gobierno de Jalisco atribuyó los hechos a un grupo de choque integrado por unas 400 personas encapuchadas que irrumpió en la protesta. Por su parte, organizaciones y colectivos denunciaron presuntas detenciones arbitrarias y falta de información sobre el paradero de los arrestados, mientras que algunos calificaron el operativo como un acto de represión.

#Jalisco | La Fiscalía de Jalisco informó que seis de las 39 personas detenidas durante la megamarcha por agua limpia fueron liberadas la noche de este domingo: Verónica Nayeli “N”, Iván “N”, Marisol “N”, María Fernanda “N”, Xalli Yenelli “N” y Alejandra “N”.



Además, serían… pic.twitter.com/XDtijWFaBn — Israel Orozco (@IsraelOroozco) October 12, 2026

¿Cómo comenzaron los enfrentamientos frente a Casa Jalisco?

La movilización reunió a alrededor de 10 mil personas y partió de la Glorieta de La Minerva con destino a Casa Jalisco, donde los manifestantes buscaban exigir una solución al problema del suministro de agua contaminada en distintas colonias de la zona metropolitana.

Al llegar a las inmediaciones del inmueble, algunos participantes retiraron vallas de seguridad y avanzaron varios metros hacia la residencia oficial. La acción provocó jaloneos y forcejeos con elementos de la Policía Estatal que resguardaban el lugar.

Durante los enfrentamientos, los agentes antimotines utilizaron gas lacrimógeno y chorros de agua, mientras también se reportaron detonaciones de petardos. Ante el aumento de la tensión, más elementos antimotines ingresaron a la zona para reforzar la seguridad.

La marcha avanzó bajo vigilancia de distintas corporaciones policiales, incluido el Escuadrón Táctico Canino.

¿Qué reclaman los manifestantes en Guadalajara?

Vecinos de distintas colonias, estudiantes universitarios e integrantes de colectivos participaron en la movilización para exigir agua de calidad y denunciar las condiciones del suministro en sus viviendas.

Entre los asistentes había habitantes de las colonias Atlas y Revolución, así como del Fraccionamiento Revolución y personas de distintas universidades. También participaron grupos propalestinos.

Durante la protesta, los asistentes lanzaron consignas contra el gobernador Pablo Lemus Navarro y exigieron que se garantice el acceso a agua potable.

Entre las expresiones que acompañaron la movilización estuvieron: “¡El agua es un derecho, no un privilegio!”, “¡Lemus, fuera!” y “¡Es un crimen, no es descuido!”.

¿Qué se sabe sobre el agua contaminada en Guadalajara?

Agua sucia.

Desde marzo pasado, al menos 320 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara reciben, según denuncias, agua contaminada y con olor a cloaca.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) señaló que, tras examinar muestras, detectó la presencia de metales pesados y heces fecales, además de denunciar que el agua no había sido clorada.

Las condiciones del suministro motivaron las exigencias de vecinos y estudiantes, quienes piden acceso a agua de calidad y una respuesta de las autoridades.

Tras los enfrentamientos de este domingo, las organizaciones y colectivos también demandaron información sobre las personas detenidas y el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la movilización.

Te puede interesar: “Fuera Lemus”: Marcha por agua limpia en Guadalajara termina con gas lacrimógeno y enfrentamientos en Casa Jalisco