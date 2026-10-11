“Fuera Lemus”: Marcha por agua limpia en Guadalajara termina con gas lacrimógeno y enfrentamientos en Casa Jalisco

La movilización fue convocada para exigir una respuesta a las denuncias de habitantes que desde hace meses reportan problemas con el agua que reciben en sus viviendas. Foto: Capture.

Tras el derribo de vallas, policías antimotines intervinieron con gas lacrimógeno y chorros de agua.

MÉXICO.- La crisis por la calidad del agua que llega a hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) llevó a miles de personas a las calles este domingo 11 de octubre. La manifestación comenzó en la Glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro, para exigir soluciones al suministro de agua turbia, con malos olores y sedimentos.

De acuerdo con los reportes de La Jornada, El Informador y N+, la movilización reunió a familias, estudiantes, vecinos, colectivos y personas de distintas edades y sectores sociales.

La protesta transcurrió con consignas como “Queremos agua limpia” y “Fuera Lemus”, hasta que algunos participantes derribaron las vallas colocadas frente a Casa Jalisco y se desplegaron elementos antimotines.

La intervención policial elevó la tensión. Los reportes periodísticos señalan que se utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión. Entre las personas afectadas habría reporteros, mientras que también circularon versiones sobre detenciones, incluida la de un supuesto profesor del ITESO. Al momento de los primeros reportes, no se contaba con un balance oficial completo que permitiera confirmar la cifra de detenidos y lesionados.

Sin protocolos, ejerciendo violencia, así los policías que están cuidando a Pablo Lemus.



MC, reprime. pic.twitter.com/SmQHMV43rQ — Julián (@Julianatilano) October 11, 2026

¿Por qué marcharon por el agua en Guadalajara?

La movilización fue convocada para exigir una respuesta a las denuncias de habitantes que desde hace meses reportan problemas con el agua que reciben en sus viviendas.

Entre las quejas se encuentran:

Agua con coloración amarilla, café o negra.

Malos olores, descritos por algunos vecinos como similares a los del drenaje.

Presencia de sedimentos en el suministro.

Gastos adicionales para comprar agua embotellada y realizar actividades domésticas.

Preocupación por posibles afectaciones a la salud.

Estos reportes ciudadanos han generado exigencias para que las autoridades expliquen las causas del problema, informen sobre la calidad del líquido y presenten medidas para garantizar un suministro seguro.

🟥 Tensión frente a Casa Jalisco por protesta contra el agua sucia



Elementos antimotines resguardan la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, luego de que manifestantes intentaran derribar las vallas. La marcha exige una solución al agua sucia que, denuncian, llega a sus… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 11, 2026

El Congreso de Jalisco también ha solicitado atención institucional ante las quejas por la calidad del agua. Sin embargo, es importante distinguir entre las anomalías reportadas por los habitantes y los resultados de análisis técnicos que permitan establecer qué sustancias están presentes y en qué concentraciones.

¿Dónde comenzó la marcha y hasta dónde llegó?

La concentración fue convocada para las 11:00 horas en la Glorieta de La Minerva. Los contingentes comenzaron a avanzar hacia Casa Jalisco alrededor de las 11:30 horas, según reportes de El Informador.

El recorrido conectó ambos puntos por una de las zonas más transitadas de Guadalajara. Durante la marcha participaron familias con niñas y niños, estudiantes universitarios, personas con discapacidad, vecinos de distintas colonias y representantes de colectivos sociales.

La protesta reunió a personas con distintas posturas e intereses, pero con una demanda compartida: recibir agua de calidad en sus hogares y conocer las medidas que tomarán las autoridades para resolver el problema.

¿Qué pasó frente a Casa Jalisco?

Cuando los primeros contingentes llegaron a la residencia oficial del gobernador, algunos manifestantes comenzaron a derribar las vallas metálicas que protegían el inmueble.

De acuerdo con la cobertura de La Jornada y El Informador, la situación derivó en enfrentamientos entre algunos participantes y elementos policiales. Las corporaciones desplegaron personal antimotines y utilizaron gas lacrimógeno y chorros de agua a presión para replegar a los manifestantes.

Durante los momentos de tensión, asistentes levantaron el puño y llamaron a regresar hacia la zona de La Minerva por motivos de seguridad. Otros grupos permanecieron frente a Casa Jalisco.

Los reportes periodísticos señalaron que entre las personas expuestas a los gases había reporteros. Hasta el momento de las primeras publicaciones, no se había difundido un recuento oficial completo de las personas lesionadas ni de las detenciones.

¿Cuántas personas fueron detenidas durante la protesta?

Después de los enfrentamientos comenzaron a circular versiones sobre personas detenidas, entre ellas un supuesto profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

No obstante, esa información debe manejarse con cautela: los primeros reportes no incluían una lista oficial que confirmara la identidad de todas las personas detenidas, el número total ni las causas de cada arresto.

La cifra de personas lesionadas también requería confirmación. Por ello, cualquier balance definitivo debe sustentarse en información de las autoridades responsables y no únicamente en publicaciones en redes sociales o testimonios que todavía no hayan sido corroborados.

¿Qué exigían los manifestantes al gobernador Pablo Lemus?

Una de las consignas más repetidas fue “Queremos agua limpia”. También se escuchó “Fuera Lemus”, en referencia al gobernador de Jalisco.

Los participantes exigieron que el Gobierno estatal y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) expliquen qué ocurre con el suministro y qué acciones se aplicarán para corregir los problemas reportados.

La demanda no se limita a mejorar la apariencia u olor del agua. Los habitantes también buscan información verificable sobre su calidad y garantías de que el líquido distribuido en las viviendas sea apto para los usos correspondientes.

Para responder a esas exigencias, las autoridades necesitan comunicar los resultados de los análisis, las zonas afectadas, las medidas correctivas y los plazos de atención. Esa información permitiría a las familias tomar decisiones mientras se resuelve el problema.

¿Desde cuándo se reportan problemas con el agua en la ZMG?

Las quejas por la calidad del agua no comenzaron con la manifestación de este domingo. Durante los últimos meses, habitantes de diferentes puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara han denunciado cambios en el color, el olor y la apariencia del suministro.

La inconformidad se intensificó durante los primeros días de octubre, cuando volvieron a difundirse reportes de agua oscura, sedimentos y malos olores en distintas colonias. El tema también provocó protestas y bloqueos en días anteriores.

El Gobierno de Jalisco ha anunciado medidas relacionadas con el sistema de abastecimiento, mientras que la ciudadanía mantiene sus exigencias de conocer las causas del problema y contar con una solución que garantice la calidad del agua.

La marcha del 11 de octubre trasladó esa inconformidad a Casa Jalisco y puso de nuevo en el centro de la discusión el acceso al agua, la transparencia de las autoridades y la respuesta ante las denuncias vecinales.

¿Qué sigue después de los enfrentamientos?

El siguiente paso es conocer el balance oficial de la intervención policial, confirmar si hubo personas detenidas y lesionadas y determinar qué medidas tomarán las autoridades estatales y el SIAPA ante las quejas por el suministro.

Para las familias afectadas, también resulta necesario que se informe con claridad qué zonas presentan problemas, qué indican los análisis de calidad y qué alternativas existen mientras se realizan las acciones correctivas.

La protesta concluyó con momentos de tensión frente a Casa Jalisco, pero la exigencia central permanece: que las autoridades expliquen qué está ocurriendo con el agua de la Zona Metropolitana de Guadalajara y garanticen que el suministro cumpla con las condiciones de calidad y seguridad necesarias.