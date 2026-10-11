Madre e hijo salieron a un río en Tamaulipas, pero perdieron la vida y sus cuerpos fueron encontrados tras 20 horas de búsqueda

Las versiones sobre el incidente indican que la familia llegó el viernes al río Purificación, a la altura del ejido Estación Cruz, en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Foto. Especial.

Hidalgo, Tamaulipas.- Los cuerpos de Alma Elizabeth López Becerra, de 36 años, y su hijo William Ávalos López, de 16, fueron localizados y rescatados después de aproximadamente 20 horas de búsqueda en el río Purificación, en Tamaulipas.

La familia había acudido desde Ciudad Victoria a pasar la tarde en el afluente, cuya corriente aumentó tras las lluvias registradas en la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, en el operativo participaron elementos estatales y municipales, integrantes de la Guardia Estatal, equipos especializados de rescate y voluntarios de distintas comunidades.

Las labores incluyeron recorridos por agua, tierra y aire, con apoyo de embarcaciones, un dron con cámara térmica y un helicóptero, según El Universal.

¿Qué ocurrió con la madre y su hijo en el río Purificación?

Las versiones sobre el incidente indican que la familia llegó el viernes al río Purificación, a la altura del ejido Estación Cruz, en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas.

Debido a las lluvias recientes, el nivel del agua había aumentado y la corriente representaba un riesgo para quienes se encontraban en el lugar.

En esas circunstancias, el adolescente de 16 años fue arrastrado por el agua. Su madre, de 36 años, habría ingresado al río para intentar rescatarlo, pero ambos desaparecieron en la corriente.Otro hijo de la mujer, de 13 años, logró ponerse a salvo.

Alrededor de las 15:00 horas, después de aproximadamente 20 horas de operativo, los rescatistas localizaron el cuerpo de Alma Elizabeth López Becerra, a unos 2.5 kilómetros del punto donde había desaparecido. Foto: Archivo GH

¿Dónde y cuándo localizaron los cuerpos?

La búsqueda se prolongó durante la noche del viernes y continuó la mañana del sábado, cuando las autoridades intensificaron las labores para localizar a la madre y al adolescente.

Alrededor de las 15:00 horas, después de aproximadamente 20 horas de operativo, los rescatistas localizaron el cuerpo de Alma Elizabeth López Becerra, a unos 2.5 kilómetros del punto donde había desaparecido.

Más tarde fue localizado el cuerpo de su hijo, William Ávalos López, aproximadamente a 1.5 kilómetros del lugar donde encontraron a su madre.

El helicóptero de la Dirección de Servicios Aéreos participó en la localización del adolescente. Sobre esta intervención, González de la Fuente explicó:

“En el sobrevuelo a menor altura, el helicóptero fue el que lo detectó y pudo aterrizar para extraer vía aérea al joven, al punto donde está personal de la Fiscalía, para que den fe del cuerpo”.

¿Quiénes participaron en el operativo de búsqueda?

La movilización reunió a corporaciones de emergencia y seguridad, además de habitantes de comunidades cercanas que apoyaron en los recorridos por el cauce.

De acuerdo con el coordinador estatal de Protección Civil, participaron:

Protección Civil de Tamaulipas.

Protección Civil de los municipios de Hidalgo y Padilla.

Elementos de la Guardia Estatal.

Un equipo especializado en rescate en aguas rápidas.

Voluntarios de distintas comunidades.

Personal de la Dirección de Servicios Aéreos, con un helicóptero.

Los equipos utilizaron embarcaciones y un dron equipado con cámara térmica para apoyar las labores de búsqueda. El reconocimiento aéreo también permitió localizar el cuerpo del adolescente.Tras recuperar ambos cuerpos, las autoridades dieron por concluido el operativo.

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González de la Fuente agradeció la participación de los habitantes de la región y de personas que llegaron desde otras comunidades para colaborar en la búsqueda.

“Son personas que conocen muy bien el cauce del río y fueron fundamentales para las acciones”, señaló.

¿Por qué es peligroso ingresar a los ríos después de las lluvias?

Las lluvias pueden incrementar el nivel de los ríos y generar escurrimientos que elevan la fuerza de la corriente. Estas condiciones pueden dificultar el desplazamiento dentro del agua y arrastrar a quienes ingresan, incluso si se encuentran cerca de la orilla.

El riesgo puede mantenerse aunque la lluvia haya terminado en el lugar, ya que el agua acumulada en zonas más altas continúa desplazándose hacia los cauces.

Ante lo ocurrido en el río Purificación, el coordinador estatal de Protección Civil reiteró el llamado a evitar ingresar a los afluentes que presentan crecientes.

Seguimos con las recomendaciones, sabemos que hubo lluvias y por ello hay escurrimientos, evitar arriesgarse introduciéndose a los ríos, porque algunos llevan mucha corriente”.

La recomendación es no entrar al agua cuando el nivel haya aumentado o se desconozcan las condiciones del cauce.

Tampoco se debe intentar rescatar directamente a una persona arrastrada por la corriente, ya que hacerlo sin equipo y preparación puede poner en peligro a más personas. Lo indicado es solicitar ayuda a los servicios de emergencia.

El caso de la madre y su hijo en Tamaulipas deja un nuevo llamado de atención sobre los riesgos de los ríos después de las lluvias, incluso cuando se visitan como parte de una actividad recreativa familiar.