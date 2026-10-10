Joan Francisco Díaz, estudiante de la Universidad de Guanajuato, fue localizado sin vida en el río Pastita tras ser reportado como desaparecido

Joan Francisco Díaz Rodríguez fue reportado como desaparecido el 29 de septiembre de 2026. | Crédito: FGE/redes

El joven de 21 años fue reportado como desaparecido tras ser visto por última vez en el centro de Guanajuato; la Fiscalía busca esclarecer las circunstancias de su muerte.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la localización sin vida de Joan Francisco Díaz Rodríguez, estudiante de 21 años de la Universidad de Guanajuato (UG), quien había sido reportado como desaparecido después de que se le vio por última vez en el centro de Guanajuato capital.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía y retomada por La Jornada, el cuerpo fue encontrado el 4 de octubre en el río Pastita, a la altura de la colonia del mismo nombre.

La identidad del joven fue confirmada mediante pruebas genéticas de ADN y las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los posibles responsables.

¿Cuándo desapareció Joan Francisco Díaz Rodríguez?

Joan Francisco Díaz Rodríguez fue reportado como desaparecido el 29 de septiembre de 2026, luego de que se le vio por última vez en el centro del municipio de Guanajuato, según la información publicada por La Jornada.

El caso motivó la difusión de una ficha de búsqueda por parte de las autoridades estatales. La Universidad de Guanajuato también compartió el reporte en sus redes sociales para ayudar a localizar al estudiante.

Tras darse a conocer la desaparición, compañeros de la institución organizaron brigadas para buscar al joven, principalmente en zonas que frecuentaba.

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¿Dónde encontraron al estudiante de la Universidad de Guanajuato?

La Fiscalía General del Estado informó que el cuerpo de Joan Francisco fue localizado el 4 de octubre de 2026 en el río Pastita, a la altura de la colonia Pastita, en el municipio de Guanajuato.

La institución dio a conocer la noticia mediante un comunicado difundido la noche del viernes. En el mensaje lamentó informar sobre la “localización sin vida de Joan Francisco, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 29 de septiembre de 2026, en Guanajuato capital”.

La institución señaló que brinda atención y acompañamiento a sus familiares, con respeto a sus derechos humanos, a su memoria y a su dignidad.

Hasta la información difundida por las autoridades, no se han detallado públicamente las circunstancias en las que ocurrió la muerte. La Fiscalía General del Estado indicó que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del hecho.

Universidad de Guanajuato expresa condolencias y ofrece apoyo

Tras confirmarse el fallecimiento, la Universidad de Guanajuato publicó un comunicado institucional, en el que expresó su consternación por la muerte de Joan Francisco y envió condolencias a su familia, amistades y compañeros.

La pérdida de Joan Francisco nos duele como Universidad y nos enluta como comunidad”, señaló la institución.

La UG también informó que se mantiene atenta a la información que proporcionen las autoridades competentes y reiteró su respaldo a los familiares y a quienes compartieron con el joven su vida universitaria.

Además, aseguró que dará seguimiento al proceso y que, dentro de sus atribuciones y en el marco de su autonomía, mantendrá su disposición para brindar el apoyo que corresponda a la familia y a la comunidad estudiantil.

El comunicado concluyó con un mensaje de solidaridad dirigido a quienes lamentan la muerte del estudiante:

Nuestra comunidad es una colmena que se acompaña y se fortalece unida”.

• COMUNICADO UG • pic.twitter.com/c82CxSwGYZ — Universidad de Guanajuato (@UdeGuanajuato) October 10, 2026

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