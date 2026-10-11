Los dueños de autos chinos en México tienen un motivo para estar más satisfechos con el servicio, pues sus marcas subieron de 827 a 868 puntos mientras otras automotrices perdieron calificación

Las marcas chinas de automóviles elevaron su índice de satisfacción de servicio en México de 827 a 868 puntos en 2026, según JD Power, en contraste con los retrocesos de otras automotrices.

El índice de JD Power muestra una mejora en la atención posventa de las marcas chinas durante 2026, con BYD como uno de los factores que impulsaron el resultado, mientras otras automotrices registraron retrocesos

Los compradores de vehículos chinos en México reportaron una mejor experiencia al acudir a los talleres de servicio, de acuerdo con el Índice de Satisfacción de Servicio al Cliente 2026 de JD Power. La evaluación de estas marcas pasó de 827 puntos en 2025 a 868 en 2026, un avance de 41 puntos que contrasta con los retrocesos registrados por otros fabricantes.

El resultado refleja cómo ha cambiado la percepción de los clientes sobre la atención posventa después de comprar un automóvil. Según el análisis de JD Power, las marcas chinas mejoraron su calificación en un año en el que la satisfacción general de varias automotrices disminuyó. La calidad del servicio, las instalaciones y el trato durante la visita al taller figuran entre los factores que influyen en la experiencia.

Las marcas chinas mejoran la atención posventa

Ana Peláez, account manager de JD Power México, explicó que el avance de las marcas chinas destacó frente al comportamiento de otras compañías incluidas en el estudio. La especialista atribuyó la mejora a cambios en los procesos que tienen un efecto directo en la experiencia del consumidor.

El servicio posventa comprende la atención que recibe el propietario después de adquirir un vehículo, desde la recepción en el taller hasta la reparación y la entrega. Para los compradores, este proceso puede influir en la confianza hacia una marca, especialmente cuando necesitan resolver fallas, cumplir con el mantenimiento o recibir orientación sobre su unidad.

La mejora registrada por JD Power no significa que todas las marcas chinas hayan obtenido la misma calificación ni que todos sus clientes hayan tenido experiencias idénticas. El resultado corresponde al desempeño conjunto de las marcas consideradas en la evaluación.

BYD contribuyó al avance de las marcas chinas

Gerardo Gómez Gálvez, director y country manager de JD Power México, señaló que BYD tuvo un peso importante en el resultado de las marcas chinas, debido a su presencia en el mercado y a la estrategia de contacto con sus clientes.

El directivo explicó que la compañía desarrolló una estrategia que favoreció la relación con los propietarios y contribuyó a elevar la calificación del grupo. También señaló que una parte importante del volumen de BYD corresponde a vehículos eléctricos, los cuales requieren menos visitas de mantenimiento en determinados aspectos en comparación con los automóviles de combustión.

Esta diferencia debe considerarse al interpretar los resultados. La frecuencia y el tipo de mantenimiento automotriz pueden variar según la tecnología del vehículo, su uso y las necesidades específicas de cada modelo. Por ello, una menor cantidad de visitas al taller no implica por sí sola que la atención recibida sea mejor.

Los autos eléctricos registran mayor satisfacción

El estudio también identificó diferencias según el tipo de motorización. Los propietarios de vehículos eléctricos reportaron los niveles más altos de satisfacción con el servicio, seguidos por los usuarios de híbridos y, posteriormente, por quienes conducen automóviles de gasolina.

Sin embargo, Ana Peláez advirtió que el mercado de comparación de vehículos eléctricos todavía es limitado. Este factor importa al interpretar los resultados, ya que una muestra más reducida puede dificultar las comparaciones directas con segmentos que cuentan con una mayor cantidad de vehículos y visitas de servicio.

Por eso, el resultado permite observar una tendencia en la experiencia de los clientes, pero no basta para concluir que todos los eléctricos ofrecen un servicio superior al de los híbridos o los vehículos de gasolina.

Qué aspectos valoran los clientes cuando llevan su auto al taller

JD Power evalúa la experiencia de propietarios que acudieron a un taller de servicio durante los 12 meses anteriores y que tienen vehículos de al menos tres años de antigüedad.

Ana Peláez detalló cómo se distribuye el peso de los principales componentes del índice:

Calidad del servicio: representa el 31% de la evaluación.

representa el 31% de la evaluación. Instalaciones: concentran el 20%.

concentran el 20%. Inicio del proceso de atención: equivale al 18%.

equivale al 18%. Asesor de servicio: representa el 17%.

representa el 17%. Entrega del vehículo: aporta el 15%.

Estos porcentajes suman 101% debido al redondeo de las cifras reportadas. La calidad del servicio es el componente de mayor peso, seguida de las instalaciones y de la forma en que comienza la atención al cliente.

La evaluación considera distintas etapas de la visita, no solamente el resultado de una reparación. La recepción del vehículo, la comunicación con el asesor, las condiciones del taller y la entrega también forman parte de la percepción del propietario.

Otras marcas registraron retrocesos

Mientras las marcas chinas aumentaron su puntuación, los clientes de automotrices japonesas reportaron una disminución de nueve puntos en el índice de satisfacción. El análisis también identificó retrocesos más pronunciados entre las marcas suecas, alemanas y francesas.

El contraste muestra que la satisfacción posventa no depende únicamente del vehículo que una persona compra, sino también de la experiencia que recibe cuando necesita mantenimiento o atención en un distribuidor.

Para quienes comparan automóviles nuevos en México, los resultados ofrecen un elemento adicional para evaluar una compra. Además del precio, el consumo, la autonomía y el equipamiento, conviene revisar la disponibilidad de talleres, las condiciones de garantía, los tiempos de reparación y la facilidad para conseguir refacciones.

El avance de las marcas chinas en el índice de JD Power indica una mejora en la valoración de su servicio durante 2026. No obstante, la experiencia particular puede cambiar de una marca a otra y de un distribuidor a otro, por lo que revisar las condiciones de atención en la ciudad donde se utilizará el vehículo sigue siendo importante.