Huracán Simon provoca suspensión de clases en siete municipios del sur de Sinaloa, Mazatlán permanece en Alerta Amarilla

La medida preventiva aplicará en todos los niveles educativos y ambos turnos ante la proximidad del ciclón; autoridades piden ubicar refugios temporales y seguir los avisos oficiales

La proximidad del huracán Simon llevó a las autoridades de Sinaloa a suspender las clases este lunes en siete municipios del sur del estado, como medida preventiva ante los posibles efectos del ciclón.

La gobernadora Graciela Domínguez Nava informó que la suspensión de actividades escolares aplicará en todos los niveles educativos y en ambos turnos de Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Rosario, Escuinapa y Mazatlán.

Ante las condiciones meteorológicas, la mandataria exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

También pidió a los habitantes identificar los refugios temporales más cercanos para conocer las opciones disponibles en caso de que sea necesario trasladarse a un lugar seguro.

Mazatlán se mantiene en Alerta Amarilla por el huracán Simon

Por su parte, Protección Civil de Mazatlán informó que el municipio permanece en Alerta Amarilla ante el avance del fenómeno meteorológico.

La dependencia señaló que se mantienen las acciones preventivas y que sus áreas operativas están preparadas para atender posibles emergencias relacionadas con el huracán.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a la información oficial y seguir las indicaciones de Protección Civil durante el desarrollo del sistema.

¿Qué deben hacer los habitantes ante la llegada del huracán?

Ante la proximidad de Simon, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y mantenerse informada sobre los cambios en las condiciones meteorológicas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Consultar los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.

Identificar el refugio temporal más cercano.

Atender las indicaciones de las autoridades municipales y estatales.

Mantenerse pendiente de posibles actualizaciones sobre la suspensión de actividades y las medidas preventivas.

La suspensión de clases busca reducir los riesgos para estudiantes, docentes y personal educativo ante los posibles efectos del huracán en el sur de Sinaloa.

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