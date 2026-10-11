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Dos trabajadores de Pemex fueron atacados en una caseta de vigilancia de la refinería de Minatitlán

La agresión ocurrió la noche del sábado en una caseta de vigilancia del acceso norte de la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz.

Dos trabajadores de Pemex fueron atacados en una caseta de vigilancia de la refinería de Minatitlán

Pemex confirmó que dos trabajadores resultaron lesionados durante un ataque en el acceso norte de la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz. Foto: El Universal (Mejorada con IA)

Dos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) resultaron lesionados durante un ataque en el acceso norte de la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz, informó la empresa.

La agresión ocurrió la noche del sábado 10 de octubre, cuando los empleados se encontraban en una caseta de vigilancia de las instalaciones.

A través de su cuenta oficial en X, Pemex confirmó que ambos trabajadores resultaron lesionados y señaló que colabora con las autoridades competentes para atender el caso. La empresa indicó que dará a conocer más información conforme disponga de datos verificados.

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¿Dónde y cuándo ocurrió el ataque contra trabajadores de Pemex?

De acuerdo con información extraoficial, la agresión ocurrió alrededor de las 22:00 horas del sábado 10 de octubre, en la caseta de vigilancia ubicada en el acceso norte de la refinería Lázaro Cárdenas.

El punto se encuentra en el cruce de las avenidas Díaz Mirón y Primero de Mayo, en la colonia Obrera de Minatitlán, Veracruz.

¿Cuál es el estado de los trabajadores agredidos?

La información extraoficial señala que uno de los trabajadores habría muerto en el lugar, mientras que su compañero habría resultado gravemente herido.

Sin embargo, el comunicado de Pemex únicamente confirmó que dos trabajadores resultaron lesionados. Hasta el momento, con la información disponible, la empresa no ha confirmado oficialmente el fallecimiento ni ha detallado la identidad o el estado de salud de los empleados.

Pemex colabora con las autoridades

La petrolera informó que mantiene colaboración con las autoridades competentes para la atención del caso y que continuará comunicando información conforme sea verificada.

Por ahora, los detalles sobre los responsables, el motivo de la agresión y las circunstancias específicas del ataque no han sido confirmados en la información proporcionada.

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