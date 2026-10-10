Una mujer llegó a Hacienda con copias de INE de distintas personas para hacer un trámite en el Centro Histórico, pero empleados alertaron a policías al detectar presunta suplantación de identidad

La mujer fue detenida en oficinas de Hacienda tras presentar copias de INE ajenas. (Policía de Guadalajara)

La mujer fue detenida por policías estatales después de que personal de la Secretaría de Hacienda Pública reportó que habría presentado identificaciones oficiales de varias personas para realizar un trámite

Una mujer fue detenida en oficinas de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado, en el Centro Histórico de Guadalajara, luego de que empleados de la dependencia detectaron que presuntamente intentaba realizar un trámite con copias de credenciales para votar pertenecientes a distintas personas.

De acuerdo con información publicada por El Occidental, con base en el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron en las oficinas ubicadas en el cruce de las calles Pedro Moreno y Ramón Corona, donde personal de Hacienda solicitó apoyo a elementos de la Policía del Estado que realizaban un recorrido de vigilancia.

¿Qué pasó en Hacienda de Guadalajara?

El caso comenzó cuando empleados de la Secretaría de Hacienda Pública observaron que una mujer presentó varias copias de credenciales para votar. Según el reporte, los documentos correspondían a diferentes personas y habrían sido utilizados con la intención de realizar un trámite ante la dependencia estatal.

Ante esta situación, el personal pidió apoyo a policías estatales que se encontraban en la zona. Los agentes acudieron a las oficinas, verificaron el reporte y hablaron con la parte afectada antes de proceder con la detención.

“Los empleados nos informaron que la mujer presentó diversas copias de credenciales para votar de distintas personas con la intención de realizar un trámite. Tras verificar el reporte y entrevistarnos con la parte afectada, se procedió conforme al protocolo para su detención”, informó la Secretaría de Seguridad Pública.

¿Quién es la mujer detenida?

La mujer fue identificada como Angélica “N”, de 27 años. De acuerdo con la información oficial, fue detenida por su probable responsabilidad en los delitos de utilización ilícita de información confidencial o suplantación de identidad.

En este punto es importante precisar que la detención no representa una sentencia. La situación jurídica de la mujer deberá ser determinada por un agente del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes.

¿Por qué se investiga presunta suplantación de identidad?

La presunta suplantación de identidad se investiga porque la mujer habría utilizado copias de identificaciones oficiales de distintas personas para intentar realizar un trámite. La autoridad deberá revisar si esas personas autorizaron el uso de sus documentos, qué trámite se pretendía hacer y si hubo algún daño o beneficio indebido.

La credencial para votar es uno de los documentos más usados en México para acreditar identidad. Por eso, su uso sin autorización puede derivar en investigaciones por posibles delitos relacionados con datos personales, información confidencial o identidad de terceros.

¿Dónde ocurrió la detención?

La detención ocurrió en la zona Centro de Guadalajara, dentro de las oficinas de Hacienda ubicadas en el cruce de Pedro Moreno y Ramón Corona.

Este punto es relevante porque se trata de una dependencia pública donde se realizan trámites oficiales. Por ello, el reporte del personal fue atendido por policías estatales que realizaban labores de vigilancia en el área.

¿Qué pasará con la mujer detenida?

Angélica “N” fue puesta a disposición de un agente del Ministerio Público. Esa autoridad será la encargada de analizar el caso, revisar los documentos presentados y determinar si existen elementos para continuar con un proceso legal.

También deberá establecer si las copias de las credenciales fueron usadas sin permiso y si hubo otras personas afectadas por el presunto uso indebido de sus datos.

¿Qué puede hacer una persona si sospecha que usaron su INE?

Cuando una persona sospecha que alguien utilizó su credencial para votar o una copia de su identificación sin autorización, lo recomendable es actuar de inmediato. Puede revisar si hay trámites, cuentas o movimientos que no reconoce y acudir ante la autoridad correspondiente para reportar el posible uso indebido.

También es importante cuidar las copias de documentos oficiales. Antes de entregar una identificación, conviene confirmar para qué se usará, quién la recibirá y si será resguardada de manera segura.

Este caso muestra cómo una copia de una identificación oficial puede convertirse en un riesgo si llega a manos de otra persona. Aunque muchas veces se entregan copias de INE para trámites cotidianos, esos documentos contienen datos personales que pueden ser utilizados de forma indebida.

La detención en Hacienda de Guadalajara también recuerda la importancia de que las instituciones revisen los documentos que reciben y activen protocolos cuando detecten inconsistencias.

Hasta ahora, la información oficial señala que la mujer fue detenida por su probable responsabilidad en utilización ilícita de información confidencial o suplantación de identidad. El Ministerio Público será quien determine los siguientes pasos dentro de la investigación.