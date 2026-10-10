Tras pedir croquis de tarea acabó en la Fiscalía, maestro es denunciado por madre de familia por acoso al hacer que sus alumnos dibujen un mapa de la escuela a su casa

El profesor tuvo que presentarse ante la Fiscalía por la denuncia de la madre de familia luego de encargarle de tarea a sus alumnos un croquis de la escuela a sus casas. | Especial GH

El conflicto estalló cuando varios tutores consideraron que la actividad académica vulneraba la privacidad de las familias.

VERACRUZ. — Lo que comenzó como un ejercicio cotidiano para aprender a trazar rutas entre la casa y la escuela derivó en una confrontación entre tutores y un profesor, señalamientos por presuntas conductas inapropiadas y la apertura de una investigación penal en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz.

El incidente ocurrió en las instalaciones de la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio.

De acuerdo con información publicada por el portal Infobae y con reportes del medio local e-veracruz, los hechos tomaron relevancia pública el miércoles 7 de octubre, cuando un grupo de padres de familia encaró al docente suplente de sexto grado, identificado como José “N”.

#Ridiculas En Martínez de la Torre, Veracruz, se desató polémica al cuestionar a un maestro por pedir un croquis de casa a la escuela, una actividad común en las escuelas de México. En redes la critican por considerar sospechosa una tarea escolar. ¿Tú qué opinas? pic.twitter.com/emHCWnz1rB — Red Libre Noticias (@RedLibreNoticia) October 9, 2026

Las grabaciones del reclamo fueron difundidas en redes sociales, donde a la tesorera de la Asociación de Padres de Familia, Karina “N”, se le asignó el sobrenombre de “Lady Croquis”.

El origen del reclamo por la tarea y la viralización en redes sociales

El conflicto estalló cuando varios tutores consideraron que la actividad académica vulneraba la privacidad de las familias al solicitar detalles del entorno de sus viviendas:

El cuestionamiento inicial: Durante el reclamo en el plantel, Karina “N” increpó al docente sobre los motivos para pedir la ubicación exacta de los domicilios de las niñas y niños. “¿Para qué lo quiere, lo pidió o no lo pidió, maestro?” , recriminó la madre de familia en el video difundido por e-veracruz .

Durante el reclamo en el plantel, Karina “N” increpó al docente sobre los motivos para pedir la ubicación exacta de los domicilios de las niñas y niños. , recriminó la madre de familia en el video difundido por . Reacción en plataformas digitales: La difusión de las imágenes provocó posturas divididas en redes sociales, donde se bautizó a la representante de los padres como “Lady Croquis” por cuestionar un contenido que forma parte del plan de estudios básico.

Insisto, hay gente que no debería de traer hijos al mundo si va a convertir hasta una tarea de primaria en un pinche escándalo.



Fíjense que en la primaria Luis Donaldo Colosio, en Martínez de la Torre, Veracruz, una mamá denunció ante la Fiscalía al maestro suplente José “N” por… pic.twitter.com/dmCIIvjPCa — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) October 9, 2026

¿Qué dijeron las alumnas y cómo va la denuncia por el croquis?

Más allá de la inconformidad con el dibujo, la protesta escaló debido a que padres de familia señalaron al maestro por actitudes que consideraron inapropiadas hacia las estudiantes:

Señalamientos dentro del aula: Según lo expuesto por los tutores, al menos tres alumnas manifestaron haber recibido miradas, gestos y acercamientos físicos por parte del profesor suplente que les provocaron incomodidad.

Según lo expuesto por los tutores, al menos tres alumnas manifestaron haber recibido miradas, gestos y acercamientos físicos por parte del profesor suplente que les provocaron incomodidad. Acción ante el Ministerio Público: Ante estas versiones, el grupo de padres encabezado por Karina “N” acudió a las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para presentar una denuncia formal y exigir la indagatoria de las declaraciones de las menores.

Ante estas versiones, el grupo de padres encabezado por Karina “N” acudió a las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para presentar una denuncia formal y exigir la indagatoria de las declaraciones de las menores. Exigencia a las autoridades educativas: Las familias solicitaron la intervención de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y cuestionaron la respuesta de los directivos del plantel ante los reportes presentados.

#Viral | ¿Qué opinas? En #MartínezdelaTorre, una madre de familia confrontó a un maestro de primaria por una actividad escolar en la que el docente pidió a sus alumnos dibujar un croquis con el recorrido de su casa a la escuela. 🤔🏫🧑🏽‍🏫



🎥 Redes sociales. pic.twitter.com/IX1vCDKgoD — Golpe Político (@Golpe_politico) October 9, 2026

¿Qué respondió el profesor sobre la denuncia por la tarea que encargó y cuál es el avance de las investigaciones?

El docente José “N” se presentó a declarar ante las autoridades ministeriales para dar su testimonio sobre lo sucedido dentro del plantel escolar:

Acompañamiento directivo: El maestro acudió a rendir su declaración acompañado por el director de la Primaria Luis Donaldo Colosio.

El maestro acudió a rendir su declaración acompañado por el director de la Primaria Luis Donaldo Colosio. Postura de la defensa: José “N” rechazó las acusaciones de acoso y argumentó que el desacuerdo con las alumnas surgió tras haberles llamado la atención por ausentarse de un ensayo escolar. Afirmó también que los acercamientos físicos dentro del salón respondían a dinámicas estrictamente académicas.

José “N” rechazó las acusaciones de acoso y argumentó que el desacuerdo con las alumnas surgió tras haberles llamado la atención por ausentarse de un ensayo escolar. Afirmó también que los acercamientos físicos dentro del salón respondían a dinámicas estrictamente académicas. Situación legal actual: Hasta los informes disponibles del 9 de octubre, no se ha emitido una resolución judicial que determine responsabilidad penal contra el docente, ni existe una solicitud confirmada de prisión preventiva, por lo que el proceso continúa en etapa de integración.

¿Qué establece el programa de la SEP respecto al uso de croquis?

Para comprender el contexto pedagógico de la tarea encomendada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) detalla el propósito de estas actividades en sus contenidos de educación primaria: