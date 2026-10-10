Suman 22 muertos en penales de Sinaloa en cinco episodios de violencia durante 2026; una de las víctimas era un niño de 2 años que acudió a una visita familiar

Miembros de la Armada de México llegan a la prisión de El Castillo tras las noticias de un motín en el centro penitenciario, en Mazatlán, México. 8 de octubre de 2026. REUTERS/Brian Toledo Chavarin

Cinco episodios de violencia registrados entre mayo y octubre dejaron 22 fallecidos en cárceles de Culiacán y Mazatlán; 12 murieron en dos riñas consecutivas en El Castillo. Entre las víctimas hay un niño de dos años.

Al menos 22 personas han muerto en cinco episodios de violencia registrados entre mayo y octubre de 2026 en los penales de Aguaruto, en Culiacán, y El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa. Entre las víctimas se encuentra un niño de dos años que acudió a una visita familiar.

Los hechos más recientes ocurrieron en el Centro Penitenciario de El Castillo, donde dos enfrentamientos registrados el jueves 8 y el viernes 9 de octubre dejaron 12 personas fallecidas en menos de 24 horas.

El primer incidente dejó nueve internos muertos, un menor de edad sin vida y 16 personas lesionadas; el segundo cobró la vida de otros dos reclusos, según los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa difundidos por medios nacionales.

La sucesión de enfrentamientos ha obligado a desplegar fuerzas estatales y federales en los centros penitenciarios. Aunque las autoridades informaron que lograron controlar los incidentes más recientes, la acumulación de víctimas vuelve a poner el foco en la seguridad dentro de las cárceles sinaloenses y en la capacidad para impedir que se repitan estos hechos.

¿Cómo se acumularon los 22 fallecimientos en las cárceles de Sinaloa?

De acuerdo con el recuento publicado por Reforma, los cinco episodios de violencia registrados entre mayo y octubre de 2026 dejaron 22 personas muertas en los penales de Aguaruto, en Culiacán, y El Castillo, en Mazatlán.

31 de mayo: siete personas murieron durante un episodio de violencia en el penal de Aguaruto, en Culiacán.

siete personas murieron durante un episodio de violencia en el penal de Aguaruto, en Culiacán. 22 de julio: se reportó la muerte de una persona en el mismo centro penitenciario.

se reportó la muerte de una persona en el mismo centro penitenciario. 24 de septiembre: dos personas murieron durante un episodio de violencia en el penal de El Castillo, en Mazatlán.

dos personas murieron durante un episodio de violencia en el penal de El Castillo, en Mazatlán. 8 de octubre: una riña en El Castillo dejó nueve internos muertos y un niño de dos años que se encontraba de visita. También se reportaron 16 personas lesionadas.

una riña en El Castillo dejó nueve internos muertos y un niño de dos años que se encontraba de visita. También se reportaron 16 personas lesionadas. 9 de octubre: una nueva riña en el mismo penal provocó la muerte de otros dos internos.

Los dos enfrentamientos más recientes dejaron 12 personas muertas en menos de 24 horas, incluido el menor de edad.

El balance corresponde a los cinco episodios incluidos en el recuento periodístico de Reforma. Las circunstancias particulares de cada incidente deben distinguirse de los datos confirmados por las autoridades sobre los hechos más recientes.

El balance corresponde a los cinco episodios incluidos en el recuento periodístico de Reforma. Las circunstancias particulares de cada incidente deben distinguirse de los datos confirmados por las autoridades sobre los hechos más recientes.

¿Qué ocurrió en el penal de El Castillo, en Mazatlán?

El jueves 8 de octubre se registró una riña entre internos de los módulos 4 y 5 del Centro Penitenciario de El Castillo. El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas, durante el periodo de visitas familiares, y se reportaron detonaciones de armas de fuego.

El saldo fue de nueve internos muertos, un niño de dos años fallecido y 16 personas lesionadas. De acuerdo con la información publicada por La Jornada, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, informó sobre los hechos.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal acudieron al centro penitenciario para atender la emergencia y restablecer el orden. Las autoridades también suspendieron las visitas familiares como medida preventiva.

Sin embargo, la violencia volvió a presentarse al día siguiente. El viernes 9 de octubre, la dirección del penal reportó una nueva riña dentro de uno de sus módulos, con un saldo de dos personas privadas de la libertad muertas.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que el Grupo Interinstitucional implementó un dispositivo para controlar la situación y proteger al resto de los internos, así como al personal operativo y administrativo.

La dependencia señaló que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa fue notificada para iniciar las investigaciones correspondientes y que el personal de Trabajo Social se comunicaría con los familiares de las víctimas.

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¿Qué medidas tomaron las autoridades después de los enfrentamientos?

Los hechos provocaron el despliegue de fuerzas de seguridad dentro y fuera del penal de El Castillo. Las autoridades indicaron que la situación había sido controlada y que mantendrían presencia para preservar el orden.

En el caso del primer enfrentamiento, las autoridades también informaron sobre la atención médica a las personas lesionadas y las labores para notificar a los familiares de los fallecidos.

No obstante, la segunda riña ocurrió cuando todavía se mantenía la atención al primer incidente. La cercanía entre ambos episodios, que dejaron 12 muertos en conjunto, evidencia la gravedad de los problemas de seguridad que enfrentó el centro penitenciario durante esos dos días.

La Fiscalía estatal quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los hechos. Hasta la información publicada el 10 de octubre, no se habían establecido públicamente todas las responsabilidades individuales relacionadas con ambos enfrentamientos.