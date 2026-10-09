Tras caída de la natalidad la matrícula de educación básica perdió más de 47 mil alumnos y obligará a reorganizar escuelas, turnos y grupos, mientras más de 500 maestros enfrentan incertidumbre sobre sus plazas en Tabasco

SEP publica la lista oficial de útiles escolares para el ciclo 2026-2027: qué necesita cada alumno de preescolar, primaria y secundaria

Las autoridades educativas buscan adaptar los servicios escolares a los cambios demográficos, reorganizar los planteles y garantizar la continuidad educativa de niños y jóvenes, mientras procuran proteger las condiciones laborales del personal docente

La disminución de nacimientos en Tabasco ha reducido la cantidad de niños que ingresan a las escuelas. En una década, la entidad perdió más de 47 mil estudiantes.

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación de Tabasco, retomada por La Silla Rota, la matrícula pasó de 765 mil 119 alumnos en 2015-2016 a 717 mil 612 en 2025-2026. Esta reducción también mantiene en incertidumbre laboral a más de 500 maestros de educación básica, debido a que la asignación de plazas está relacionada con el número de estudiantes atendidos.

¿Por qué disminuyó la matrícula escolar?

La Secretaría de Educación estatal atribuyó la caída principalmente a la baja natalidad, ya que el nacimiento de menos niños reduce gradualmente la demanda de espacios en preescolar, primaria y secundaria.

Las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que la población de cero a 14 años en Tabasco podría disminuir 17% entre 2025 y 2035.

Otros factores que influyen en la trayectoria escolar son:

El abandono o la interrupción de los estudios.

Los jóvenes que no continúan al bachillerato.

Los cambios de población entre comunidades.

La concentración de familias en zonas con mayor crecimiento.

Esta situación provoca diferencias importantes entre planteles. Mientras algunas escuelas tienen grupos de apenas ocho o diez alumnos, otras atienden salones con hasta 55 estudiantes.

¿Qué cambios habrá en las escuelas durante el ciclo 2026-2027?

La Secretaría de Educación prepara una reorganización de los servicios escolares para ajustar la atención a la cantidad de estudiantes inscritos.

Entre las medidas previstas se encuentran:

40 escuelas pasarán a ser atendidas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

pasarán a ser atendidas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 20 planteles eliminarán el turno vespertino y concentrarán sus actividades durante la mañana.

eliminarán el turno vespertino y concentrarán sus actividades durante la mañana. Los grupos se reorganizarán de acuerdo con la matrícula.

Se abrirán tres secundarias en zonas con crecimiento poblacional, incluidos municipios como Centla y Centro.

El Conafe ofrece servicios educativos en comunidades rurales, indígenas o con pocos habitantes, mediante un modelo adaptado a las condiciones de cada localidad.

¿Cuántos alumnos perdió la educación básica?

La reducción también se refleja en las cifras de preescolar, primaria y secundaria. En 2019, Tabasco tenía 551 mil 486 estudiantes de educación básica, mientras que para 2026 la cifra descendió a 501 mil 279.

La diferencia equivale a 50 mil 207 alumnos menos en ese periodo.

Ante este panorama, el dirigente de la Sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Leónides Gallegos Glori, pidió reorganizar los grupos antes de considerar una reducción de plazas docentes.

¿Qué pasará con los más de 500 maestros?

Las reglas federales establecen criterios sobre la cantidad de alumnos necesaria para organizar grupos y asignar docentes, tanto en escuelas urbanas como rurales.

La secretaria de Educación estatal, Patricia Iparrea Sánchez, explicó que existen plazas financiadas por la federación, por el gobierno estatal y mediante esquemas compartidos. Por ello, la distribución de maestros debe justificarse conforme a las necesidades de cada plantel.

Los ajustes podrían involucrar a más de 500 docentes, quienes podrían ser reubicados, cambiar de escuela o quedarse sin un grupo asignado. Hasta el momento, no se ha informado de una eliminación definitiva de sus plazas.

La dependencia estatal inició gestiones ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) para solicitar que las reglas nacionales consideren las condiciones demográficas de Tabasco.

El objetivo, de acuerdo con Iparrea Sánchez, es proteger las plazas docentes y evitar que la reducción de estudiantes se traduzca automáticamente en la pérdida de empleos, especialmente en comunidades donde cerrar grupos podría dificultar el acceso a la educación.

Ocho mil jóvenes todavía no se habían inscrito al bachillerato

Además de la disminución de la matrícula en educación básica, las autoridades identificaron alrededor de 8 mil egresados de secundaria que aún no se habían inscrito al bachillerato en el ciclo escolar 2026-2027.

Para promover su continuidad educativa, la Secretaría de Educación realiza encuestas en secundarias, contacta a madres y padres de familia e informa sobre apoyos como la Beca Benito Juárez y la entrega de tabletas electrónicas mediante programas estatales.

La reorganización escolar en Tabasco deberá responder a dos desafíos: adaptar los planteles a una población infantil cada vez menor y facilitar que los jóvenes continúen sus estudios, mientras las autoridades buscan evitar afectaciones laborales para los docentes.

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