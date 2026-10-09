La OCDE ubica a México entre los países que no auditan la inteligencia artificial empleada en el sector gobierno

Un usuario opera una computadora con gráficos de inteligencia artificial y un icono de advertencia, en alusión a la falta de auditorías en los algoritmos del sector gobierno señalada por la OCDE. | Imagen generada con IA

El informe Perspectivas del gobierno digital 2026 ubica al país entre los 25 miembros sin revisiones preventivas ni mecanismos de transparencia en algoritmos.

MÉXICO.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) identificó que México se ubica dentro del grupo de 25 países miembros que carecen de mecanismos formales de auditoría y evaluación de riesgos para los sistemas de inteligencia artificial (IA) empleados en el sector público. Esta falta de supervisión impide verificar si las herramientas digitales utilizadas por las dependencias cometen errores al procesar solicitudes o tomar decisiones administrativas.

De acuerdo con el informe Perspectivas del gobierno digital 2026 de la OCDE, elaborado con datos recopilados entre 2023 y 2024, la gobernanza tecnológica en las instituciones mexicanas presentó importantes vacíos en dos de los tres pilares fundamentales de control: las auditorías posteriores a la implementación y las evaluaciones anticipadas de riesgos.

México se ubica dentro del grupo de 25 países miembros que carecen de mecanismos formales de auditoría y evaluación de riesgos para los sistemas de IA empleados en el sector público. Foto: Especial (Canva)

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¿Qué riesgos implica la falta de auditorías en la IA gubernamental?

La ausencia de auditorías continuas y evaluaciones previas afecta directamente la relación entre las instituciones y los ciudadanos. Cuando el gobierno utiliza sistemas automatizados para clasificar documentos, detectar anomalías o recomendar resoluciones a los funcionarios, la falta de revisión dificulta detectar sesgos, fallas algorítmicas o errores recurrentes en los trámites.

Asimismo, la OCDE señala la ausencia de registros públicos de algoritmos e instrumentos de transparencia. Esta situación impide que la ciudadanía conozca qué sistemas de inteligencia artificial están en operación, cuál es su propósito exacto y en qué momentos debe intervenir una persona para corregir un resultado automatizado.

¿Cómo se evalúa el desempeño digital de México?

Las deficiencias en la supervisión de la IA se reflejan en el desempeño general del país en materia de digitalización. En el Índice de Gobierno Digital 2025, México obtuvo una calificación de 0.51 puntos, ubicándose por debajo del promedio de la OCDE (0.70 puntos).

El reporte muestra rezagos en las seis dimensiones evaluadas:

Servicios digitales proactivos y anticipatorios: México registró 0.38 puntos frente a la media de 0.67 puntos de la OCDE.

México registró frente a la media de de la OCDE. Servicios centrados en el usuario: Se alcanzaron 0.47 puntos , mientras que el promedio internacional fue de 0.71 puntos .

Se alcanzaron , mientras que el promedio internacional fue de . Datos abiertos: El país obtuvo 0.25 puntos en comparación con los 0.53 puntos del promedio global, registrando cero en el indicador de apoyo gubernamental para la reutilización de información pública.

La OCDE también señala la ausencia de registros públicos de algoritmos e instrumentos de transparencia. /Foto: Canva IA

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La comparativa internacional y la situación del país El diagnóstico elaborado por la OCDE precisa que únicamente 11 de los 36 países miembros realizan auditorías formales tras la puesta en marcha de sistemas de IA, mientras que solo 14 exigen evaluaciones previas de riesgo. Países de la región como Chile destacan por contar con comités internos, auditorías y evaluaciones previas integradas.

Los datos del informe reflejan las capacidades registradas en México antes de la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), periodo en el cual el país no contaba con una estrategia nacional de IA ni organismos especializados de supervisión algorítmica.