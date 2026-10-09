La alianza de Morena y el Partido Verde rumbo a 2027 enfrenta desacuerdos tras la salida de un dirigente estatal que propone formar un frente político para impulsar un cambio

Virgilio Mendoza dejó la dirigencia estatal del Partido Verde tras rechazar la alianza con Morena rumbo a 2027 y llamó a formar un frente político con otros sectores. @Virgiliomend0za

La decisión de mantener la alianza electoral con Morena y el PT provocó la renuncia de un dirigente estatal del Partido Verde, quien busca reunir a fuerzas políticas y sectores sociales en una alternativa rumbo a las elecciones de 2027

La estrategia electoral de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo a 2027 enfrenta desacuerdos entre algunos de sus dirigentes estatales. La decisión de competir en alianza en determinadas entidades motivó la renuncia de un dirigente del Verde, quien anunció que buscará reunir a distintos sectores para impulsar una propuesta política alternativa.

Según información de El Financiero, el senador Virgilio Mendoza anunció el 9 de octubre su salida de la dirigencia estatal del PVEM, después de conocer que la dirección nacional había decidido mantener la alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT) en Colima. Su inconformidad también está relacionada con la designación de Rosa María Bayardo Cabrera como coordinadora estatal de Morena rumbo a los próximos comicios.

Mendoza explicó que respetó la resolución de la dirigencia nacional, pero decidió apartarse del cargo porque no comparte la estrategia electoral. Con esta decisión, el desacuerdo se hizo público a poco más de un año de las elecciones de 2027, cuando los partidos comienzan a definir sus acuerdos y perfiles para competir.

¿Por qué un dirigente del Verde rechazó la alianza con Morena?

El desacuerdo se centra en la decisión de la dirigencia nacional del Partido Verde de competir junto con Morena y el PT. De acuerdo con el senador, Arturo Escobar, coordinador nacional de procesos electorales del PVEM, le comunicó la determinación del Comité Ejecutivo Nacional durante la semana anterior al anuncio.

Mendoza señaló que, aunque como dirigente debía acatar el acuerdo, consideró necesario expresar su postura personal. También cuestionó que las decisiones políticas sobre el estado respondan a una estrategia definida a escala nacional.

En sus declaraciones, el senador sostuvo que existe un sector de la población que busca un cambio y afirmó que otros dirigentes municipales del Partido Verde respaldan su posición. Según lo anunciado por Mendoza, algunos de ellos también dejarían sus cargos partidistas.

La cifra de 60 por ciento de habitantes que, según él, desean un cambio corresponde a una afirmación del propio senador; la información publicada no presenta una encuesta que permita comprobar ese porcentaje.

¿Qué propone el frente político rumbo a 2027?

Tras anunciar su salida de la dirigencia estatal, Mendoza llamó a construir un frente político que reúna a diferentes liderazgos y sectores. La propuesta contempla acercamientos con representantes de partidos, empresarios y actores sociales interesados en impulsar una alternativa para la siguiente elección.

El senador argumentó que las decisiones sobre el futuro político de la entidad deben considerar las necesidades de sus habitantes y no limitarse a los acuerdos entre las dirigencias nacionales.

La convocatoria, sin embargo, no significa que el frente esté formalmente constituido. La información disponible no detalla un acuerdo definitivo entre partidos, una plataforma común ni el mecanismo con el que se elegiría a quienes participarían en el proyecto.

¿La alianza entre Morena y el Partido Verde está rota?

La salida de Mendoza de la dirigencia estatal evidencia un desacuerdo con la estrategia electoral, pero no confirma por sí sola una ruptura nacional entre Morena y el PVEM. La decisión anunciada por el senador corresponde a su cargo partidista y a su rechazo a la alianza prevista en Colima.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde había determinado mantener el acuerdo electoral con Morena y el PT en esa entidad. La postura de Mendoza se opone a esa decisión, aunque la información difundida no establece que la dirigencia nacional haya cancelado la coalición ni que exista una ruptura general entre los partidos.

De cara a las elecciones de 2027, queda por conocer si la propuesta de formar un frente consigue sumar a otras fuerzas políticas y qué consecuencias tendrá el desacuerdo en la organización local del Partido Verde.