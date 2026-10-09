Huracán Simón alcanza categoría 3 y amenaza costas del Pacífico mexicano

El ciclón amenaza con lluvias torrenciales en cinco estados, mientras el Gobierno federal activa protocolos preventivos y llama a evacuar las zonas vulnerables

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el huracán Simón se intensificó a categoría 3 y llamó a la población del occidente y sur del país a mantenerse informada, resguardarse y evacuar las zonas vulnerables hacia refugios temporales habilitados, si es necesario.

A través de una publicación en redes sociales, la mandataria explicó que recibió el reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, con base en información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Habrá lluvias fuertes a torrenciales en el occidente y sur del país, particularmente en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit”, advirtió Sheinbaum.

Activan planes DN-III-E y Marina por el huracán Simón

La presidenta señaló que los planes DN-III-E, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y Marina se encuentran activos en fase preventiva para responder ante posibles emergencias.

También informó que están preparadas las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

La coordinación entre estas dependencias busca facilitar la atención de posibles afectaciones en infraestructura y comunidades ante el avance del ciclón.

¿Dónde podría impactar el huracán Simón?

De acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos del viernes 9 de octubre, Simón registraba vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el norte a 11 kilómetros por hora.

A las 21:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se localizaba a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 415 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Los pronósticos señalaban que el sistema podía intensificarse aún más y acercarse a las costas del occidente mexicano durante el fin de semana.

Piden seguir las indicaciones de Protección Civil

Ante el riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos, las autoridades exhortaron a la población a consultar los canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.

Sheinbaum reiteró la importancia de resguardarse y, para quienes habitan en zonas vulnerables, trasladarse a los refugios temporales habilitados cuando las condiciones lo requieran.

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