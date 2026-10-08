Huracán Isaías alcanza categoría 2 y avanza hacia Estados Unidos

El ciclón registra vientos sostenidos de 155 km/h y podría tocar tierra la noche del viernes en la costa del Golfo de México, según el Centro Nacional de Huracanes

El huracán Isaías alcanzó la categoría 2 este jueves 8 de octubre de 2026, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, mientras avanza hacia la costa sur de Estados Unidos, en el Golfo de México.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), con sede en Miami, el ciclón se encontraba a 525 kilómetros de la desembocadura del río Misisipi y se desplazaba a una velocidad de 19 kilómetros por hora.

Los pronósticos del organismo indican que Isaías podría tocar tierra durante la noche del viernes 9 de octubre. Además, se espera que el sistema se fortalezca durante las siguientes horas.

La zona donde podría impactar comprende la desembocadura del río Misisipi, Alabama y la costa noroccidental de Florida.

Ante el avance del huracán, el NHC pidió a los habitantes de las áreas amenazadas mantenerse atentos a las indicaciones oficiales y evacuar si las autoridades lo solicitan.

Florida y Alabama declaran estado de emergencia

Los gobiernos de Florida y Alabama declararon estado de emergencia en decenas de condados ante el posible impacto del huracán Isaías.

Las autoridades federales estadounidenses también informaron que mantienen coordinación con los gobiernos locales para preparar la respuesta ante los efectos del ciclón.

Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pidió a la población que se encuentra en la trayectoria de la tormenta tomar precauciones y prepararse para su llegada, mediante un mensaje publicado en la red social X.

Las medidas buscan facilitar la coordinación entre las autoridades y atender las necesidades de la población ante los posibles efectos del fenómeno meteorológico.

¿Por qué el Atlántico no había registrado huracanes este año?

La formación de Isaías destaca porque, según la información proporcionada, el océano Atlántico no había registrado huracanes durante 2026 hasta el desarrollo de este sistema.

En contraste, el océano Pacífico ha registrado varios ciclones, entre ellos el huracán Polo, que llegó a alcanzar la categoría 5, el nivel máximo de la escala Saffir-Simpson.

Los meteorólogos atribuyen parte de esta diferencia a la influencia del fenómeno de El Niño, que provoca un calentamiento de las aguas del Pacífico y modifica los patrones de viento y lluvia.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estudia estos cambios y su relación con las condiciones que favorecen o dificultan el desarrollo de ciclones tropicales en distintas cuencas.

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