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Hoy No Circula viernes 9 de octubre: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México que forman parte de las zonas metropolitanas sujetas a la medida.

Hoy No Circula viernes 9 de octubre: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex

Hoy No Circula jueves 16 de julio de 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex y cuáles sí pueden circular?

Ciudad de México.- El programa Hoy No Circula de este viernes 9 de octubre de 2026 restringe la circulación de vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y hologramas de verificación 1 y 2 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

La medida se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que los automovilistas deben revisar las características de su vehículo antes de salir para evitar multas.

¿Qué autos no circulan este viernes 9 de octubre?

De acuerdo con el calendario del programa, las restricciones para este viernes son las siguientes:

Hoy No Circula miércoles 9 de septiembre de 2026: ¿qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

México

Hoy No Circula miércoles 9 de septiembre de 2026

  • Engomado: azul.
  • Terminación de placas: 9 y 0.
  • Hologramas: 1 y 2.
  • Horario: de 5:00 a 22:00 horas.

Los vehículos que cumplen con estas características deben suspender su circulación durante el horario establecido, salvo que cuenten con alguna exención aplicable.

¿Qué autos sí pueden circular?

En condiciones normales, los vehículos con holograma 00 y 0 están exentos de las restricciones habituales del Hoy No Circula. También pueden circular los automóviles eléctricos e híbridos que cumplan con los criterios de exención.

Existen otras excepciones para determinados vehículos de emergencia, unidades destinadas a servicios específicos y automóviles que cuentan con permisos especiales, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Estas excepciones pueden cambiar cuando las autoridades ambientales activan una contingencia y anuncian medidas extraordinarias.

¿En qué zonas aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México que forman parte de las zonas metropolitanas sujetas a la medida.

También contempla restricciones en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, conforme a las disposiciones aplicables.

Los automovilistas con placas de otros estados deben revisar las reglas correspondientes a su vehículo, ya que los automóviles foráneos pueden estar sujetos a restricciones específicas.

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Hoy No Circula jueves 10 de septiembre de 2026: ¿qué autos no podrán circular en CDMX y Edomex?

México

Hoy No Circula jueves 10 de septiembre de 2026

¿De cuánto es la multa por no respetar el programa?

Circular en un día restringido puede derivar en una sanción económica. En el Estado de México, la Secretaría de Seguridad señala una multa de 20 UMA por incumplir el Hoy No Circula en condiciones normales.

El monto y las consecuencias pueden variar según la jurisdicción y la infracción. Por ello, se recomienda verificar las disposiciones de la autoridad correspondiente antes de circular.

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