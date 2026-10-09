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Fuertes lluvias para mañana sábado y domingo en estas ciudades

El huracán Simon se aproxima a Colima y Michoacán con lluvias extraordinarias superiores a 250 mm, vientos de 120 a 130 km/h y oleaje de 6 a 8 metros en Jalisco y Colima.

Fuertes lluvias para mañana sábado y domingo en estas ciudades

El SMN advierte por tres fenómenos simultáneos: Simon, Rachel y un frente frío. Simon azotará el occidente con lluvias torrenciales en Colima, Jalisco y Michoacán, además de vientos huracanados y oleaje peligroso.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México emitió un aviso urgente por la aproximación del huracán Simon y la tormenta tropical Rachel.

  • Simon se aproxima a las costas de Colima y Michoacán.
  • Rachel se dirige a la costa oeste de Baja California.
  • Los efectos se extenderán del sábado 10 al martes 13 de octubre de 2026.
  • Se esperan lluvias extraordinarias, vientos huracanados y oleaje peligroso.

Sábado 10 de octubre: Simon azota el occidente

El huracán Simon se aproximará a las costas de Colima y Michoacán.

  • Mantendrá lluvias muy fuertes a intensas en el occidente y sur del país.
  • Colima tendrá lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias superiores a 250 mm.
  • Se esperan rachas de viento de 120 a 130 km/h en costas de Jalisco y Colima.
  • El oleaje alcanzará 6.0 a 8.0 metros en Jalisco y Colima.

Rachel impactará Baja California

La tormenta tropical Rachel se dirigirá a la costa oeste de Baja California.

Vaguada en México: qué es y cómo afectará en el clima este 23 de septiembre

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Vaguada en México: qué es y cómo afectará en el clima

  • Interaccionará con un frente frío en la frontera noroeste.
  • Originará lluvias puntuales fuertes en Baja California.
  • Por la noche podría impactar sobre la costa oeste de la entidad.
  • Generará rachas de viento de 70 a 80 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros.

Efectos de lluvias para el sábado 10

  • Torrenciales con puntuales extraordinarias (más de 250 mm): Colima.
  • Intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Jalisco (costa y este) y Michoacán (costa y oeste).
  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (noroeste y sur).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur), Guerrero (suroeste), Puebla (sureste y suroeste), Veracruz (centro y sur) y Chiapas (este y sur).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora (centro), Sinaloa (sur), Durango (sur), Guanajuato (oeste y sur), Estado de México (suroeste), Morelos, Hidalgo y Tabasco (sureste).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento y oleaje para el sábado 10

  • Viento de 90 a 110 km/h con rachas de 120 a 130 km/h: costas de Jalisco y Colima.
  • Viento de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: costa de Baja California y Michoacán, disminuyendo durante el día.
  • Viento de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 80 km/h: costa occidental norte de Baja California Sur.
  • Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Sonora y golfo de California.
  • Oleaje de 6.0 a 8.0 metros: costas de Jalisco y Colima.
  • Oleaje de 5.0 a 7.0 metros: costa occidental de Baja California.
  • Oleaje de 4.0 a 6.0 metros: costa de Michoacán.
  • Marea de tormenta de 1 a 2 metros: costa de Colima.

Temperaturas para el sábado 10

  • Máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
  • Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Domingo 11: Simon podría impactar como huracán mayor

La mañana del domingo, Simon podría impactar sobre las costas de Colima y Jalisco como huracán mayor.

  • Lluvias extraordinarias en Jalisco y Colima.
  • Lluvias torrenciales en Nayarit.
  • Lluvias intensas en Michoacán.
  • Lluvias muy fuertes en Sinaloa.
  • Vientos de 160 a 180 km/h con rachas de 190 a 200 km/h en la costa de Jalisco.
  • Rachas de 130 a 140 km/h en costas de Colima y Nayarit.
  • Oleaje de 7 a 9 metros en costas de Jalisco y Colima.
  • La noche del domingo, el centro del ciclón podría salir nuevamente al mar.

Efectos de lluvias para el domingo 11

  • Torrenciales con puntuales extraordinarias (más de 250 mm): Colima y Jalisco (costa, este y oeste).
  • Intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Nayarit (sur).
  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (oeste).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (centro y sur) y Chiapas (este y sur).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte y centro), Sonora (noroeste), Durango (oeste), Guanajuato (este), Querétaro (sur), Estado de México (norte), Guerrero (oeste), Puebla (suroeste y sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (noroeste y sur) y Tabasco (oeste y sur).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Viento y oleaje para el domingo 11

  • Viento de 160 a 180 km/h con rachas de 190 a 200 km/h: costa de Jalisco.
  • Viento de 100 a 120 km/h con rachas de 130 a 140 km/h: costas de Colima y Nayarit.
  • Viento de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h: costas de Baja California, disminuyendo durante la mañana.
  • Viento de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h: costas de Michoacán y Sinaloa.
  • Oleaje de 7.0 a 9.0 metros: costas de Jalisco y Colima.
  • Oleaje de 4.0 a 6.0 metros: costa de Nayarit y costa occidental de Baja California.
  • Oleaje de 3.0 a 5.0 metros: costa de Sinaloa.
  • Marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros: costa de Jalisco y Colima.

Lunes 12: Simon bordea Nayarit

El lunes, Simon podría bordear las costas de Nayarit.

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur y centro) y Nayarit.
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (costa oeste) y Chiapas (sur).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste y sur), Zacatecas (oeste), Aguascalientes, Colima, Michoacán (norte), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos, Puebla (norte y sureste), Guerrero (norte y este), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur).
  • Viento de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 100 km/h: Sinaloa (centro y sur) y Nayarit, disminuyendo durante el día.
  • Oleaje de 3.0 a 4.0 metros: costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

Martes 13: Simon ingresa a Sinaloa

La noche del lunes, Simon ingresaría nuevamente a tierra sobre la costa sur de Sinaloa.

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (noreste y sur), Durango (norte) y Michoacán (norte y este).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Zacatecas (sur), Jalisco (norte, centro y sur), Colima, Estado de México (oeste), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte, este y oeste), Oaxaca (suroeste) y Veracruz (sur).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Rachel y el frente frío

Rachel se debilitará sobre el norte de Baja California y se adentrará al suroeste de Estados Unidos.

  • Dejará de afectar al país.
  • Un frente frío ingresará y recorrerá lentamente el noroeste y norte de México.
  • Incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos.
  • Provocará fuertes rachas de viento y un ligero descenso de temperatura.

Otros sistemas meteorológicos

Canales de baja presión en el interior del país mantendrán condiciones de lluvia.

  • Interactúan con el ingreso de humedad del Pacífico y del golfo de México.
  • Divergencia en altura y aproximación de la vaguada monzónica al sureste.
  • Una onda tropical afectará la península de Yucatán.
  • Habrá chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en oriente, centro, sur y sureste.
  • Incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Recomendaciones de Protección Civil

Las lluvias intensas pueden provocar graves afectaciones.

  • Incremento en los niveles de ríos y arroyos.
  • Deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
  • Descargas eléctricas y caída de granizo.
  • Rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Se recomienda a la población:

  • Mantenerse informada por fuentes oficiales del SMN y Protección Civil.
  • Evitar zonas costeras durante oleaje elevado y marea de tormenta.
  • Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.
  • Atender las indicaciones de las autoridades locales.
  • Estar preparados para posibles evacuaciones en zonas de riesgo.

Este es un evento meteorológico de alta peligrosidad que afectará a una amplia porción del territorio mexicano durante varios días. La población de los estados costeros del Pacífico debe extremar precauciones y seguir de cerca la evolución de ambos sistemas.

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