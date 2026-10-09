Fuertes lluvias para mañana sábado y domingo en estas ciudades

El SMN advierte por tres fenómenos simultáneos: Simon, Rachel y un frente frío. Simon azotará el occidente con lluvias torrenciales en Colima, Jalisco y Michoacán, además de vientos huracanados y oleaje peligroso.

El huracán Simon se aproxima a Colima y Michoacán con lluvias extraordinarias superiores a 250 mm, vientos de 120 a 130 km/h y oleaje de 6 a 8 metros en Jalisco y Colima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México emitió un aviso urgente por la aproximación del huracán Simon y la tormenta tropical Rachel.

Simon se aproxima a las costas de Colima y Michoacán.

se aproxima a las costas de Colima y Michoacán. Rachel se dirige a la costa oeste de Baja California.

se dirige a la costa oeste de Baja California. Los efectos se extenderán del sábado 10 al martes 13 de octubre de 2026 .

. Se esperan lluvias extraordinarias, vientos huracanados y oleaje peligroso.

Sábado 10 de octubre: Simon azota el occidente

El huracán Simon se aproximará a las costas de Colima y Michoacán.

Mantendrá lluvias muy fuertes a intensas en el occidente y sur del país.

Colima tendrá lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias superiores a 250 mm.

Se esperan rachas de viento de 120 a 130 km/h en costas de Jalisco y Colima.

El oleaje alcanzará 6.0 a 8.0 metros en Jalisco y Colima.

Rachel impactará Baja California

La tormenta tropical Rachel se dirigirá a la costa oeste de Baja California.

Interaccionará con un frente frío en la frontera noroeste.

Originará lluvias puntuales fuertes en Baja California.

Por la noche podría impactar sobre la costa oeste de la entidad.

Generará rachas de viento de 70 a 80 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros.

Efectos de lluvias para el sábado 10

Torrenciales con puntuales extraordinarias (más de 250 mm): Colima.

Colima. Intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Jalisco (costa y este) y Michoacán (costa y oeste).

Jalisco (costa y este) y Michoacán (costa y oeste). Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (noroeste y sur).

Oaxaca (noroeste y sur). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur), Guerrero (suroeste), Puebla (sureste y suroeste), Veracruz (centro y sur) y Chiapas (este y sur).

Nayarit (sur), Guerrero (suroeste), Puebla (sureste y suroeste), Veracruz (centro y sur) y Chiapas (este y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora (centro), Sinaloa (sur), Durango (sur), Guanajuato (oeste y sur), Estado de México (suroeste), Morelos, Hidalgo y Tabasco (sureste).

Baja California, Sonora (centro), Sinaloa (sur), Durango (sur), Guanajuato (oeste y sur), Estado de México (suroeste), Morelos, Hidalgo y Tabasco (sureste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento y oleaje para el sábado 10

Viento de 90 a 110 km/h con rachas de 120 a 130 km/h: costas de Jalisco y Colima.

costas de Jalisco y Colima. Viento de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: costa de Baja California y Michoacán, disminuyendo durante el día.

costa de Baja California y Michoacán, disminuyendo durante el día. Viento de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 80 km/h: costa occidental norte de Baja California Sur.

costa occidental norte de Baja California Sur. Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Sonora y golfo de California.

Sonora y golfo de California. Oleaje de 6.0 a 8.0 metros: costas de Jalisco y Colima.

costas de Jalisco y Colima. Oleaje de 5.0 a 7.0 metros: costa occidental de Baja California.

costa occidental de Baja California. Oleaje de 4.0 a 6.0 metros: costa de Michoacán.

costa de Michoacán. Marea de tormenta de 1 a 2 metros: costa de Colima.

Temperaturas para el sábado 10

Máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Domingo 11: Simon podría impactar como huracán mayor

La mañana del domingo, Simon podría impactar sobre las costas de Colima y Jalisco como huracán mayor.

Lluvias extraordinarias en Jalisco y Colima.

Lluvias torrenciales en Nayarit.

Lluvias intensas en Michoacán.

Lluvias muy fuertes en Sinaloa.

Vientos de 160 a 180 km/h con rachas de 190 a 200 km/h en la costa de Jalisco.

Rachas de 130 a 140 km/h en costas de Colima y Nayarit.

Oleaje de 7 a 9 metros en costas de Jalisco y Colima.

La noche del domingo, el centro del ciclón podría salir nuevamente al mar.

Efectos de lluvias para el domingo 11

Torrenciales con puntuales extraordinarias (más de 250 mm): Colima y Jalisco (costa, este y oeste).

Colima y Jalisco (costa, este y oeste). Intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Nayarit (sur).

Nayarit (sur). Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (oeste).

Michoacán (oeste). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (centro y sur) y Chiapas (este y sur).

Sinaloa (centro y sur) y Chiapas (este y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte y centro), Sonora (noroeste), Durango (oeste), Guanajuato (este), Querétaro (sur), Estado de México (norte), Guerrero (oeste), Puebla (suroeste y sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (noroeste y sur) y Tabasco (oeste y sur).

Baja California (norte y centro), Sonora (noroeste), Durango (oeste), Guanajuato (este), Querétaro (sur), Estado de México (norte), Guerrero (oeste), Puebla (suroeste y sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (noroeste y sur) y Tabasco (oeste y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Viento y oleaje para el domingo 11

Viento de 160 a 180 km/h con rachas de 190 a 200 km/h: costa de Jalisco.

costa de Jalisco. Viento de 100 a 120 km/h con rachas de 130 a 140 km/h: costas de Colima y Nayarit.

costas de Colima y Nayarit. Viento de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h: costas de Baja California, disminuyendo durante la mañana.

costas de Baja California, disminuyendo durante la mañana. Viento de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h: costas de Michoacán y Sinaloa.

costas de Michoacán y Sinaloa. Oleaje de 7.0 a 9.0 metros: costas de Jalisco y Colima.

costas de Jalisco y Colima. Oleaje de 4.0 a 6.0 metros: costa de Nayarit y costa occidental de Baja California.

costa de Nayarit y costa occidental de Baja California. Oleaje de 3.0 a 5.0 metros: costa de Sinaloa.

costa de Sinaloa. Marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros: costa de Jalisco y Colima.

Lunes 12: Simon bordea Nayarit

El lunes, Simon podría bordear las costas de Nayarit.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur y centro) y Nayarit.

Sinaloa (sur y centro) y Nayarit. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (costa oeste) y Chiapas (sur).

Jalisco (costa oeste) y Chiapas (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste y sur), Zacatecas (oeste), Aguascalientes, Colima, Michoacán (norte), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos, Puebla (norte y sureste), Guerrero (norte y este), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur).

Durango (oeste y sur), Zacatecas (oeste), Aguascalientes, Colima, Michoacán (norte), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos, Puebla (norte y sureste), Guerrero (norte y este), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur). Viento de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 100 km/h: Sinaloa (centro y sur) y Nayarit, disminuyendo durante el día.

Sinaloa (centro y sur) y Nayarit, disminuyendo durante el día. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros: costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

Martes 13: Simon ingresa a Sinaloa

La noche del lunes, Simon ingresaría nuevamente a tierra sobre la costa sur de Sinaloa.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (noreste y sur), Durango (norte) y Michoacán (norte y este).

Chihuahua (noreste y sur), Durango (norte) y Michoacán (norte y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Zacatecas (sur), Jalisco (norte, centro y sur), Colima, Estado de México (oeste), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte, este y oeste), Oaxaca (suroeste) y Veracruz (sur).

Coahuila (norte), Zacatecas (sur), Jalisco (norte, centro y sur), Colima, Estado de México (oeste), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte, este y oeste), Oaxaca (suroeste) y Veracruz (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Rachel y el frente frío

Rachel se debilitará sobre el norte de Baja California y se adentrará al suroeste de Estados Unidos.

Dejará de afectar al país.

Un frente frío ingresará y recorrerá lentamente el noroeste y norte de México.

Incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos.

Provocará fuertes rachas de viento y un ligero descenso de temperatura.

Otros sistemas meteorológicos

Canales de baja presión en el interior del país mantendrán condiciones de lluvia.

Interactúan con el ingreso de humedad del Pacífico y del golfo de México.

Divergencia en altura y aproximación de la vaguada monzónica al sureste.

Una onda tropical afectará la península de Yucatán.

Habrá chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en oriente, centro, sur y sureste.

Incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Recomendaciones de Protección Civil

Las lluvias intensas pueden provocar graves afectaciones.

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Descargas eléctricas y caída de granizo.

Rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Se recomienda a la población:

Mantenerse informada por fuentes oficiales del SMN y Protección Civil.

Evitar zonas costeras durante oleaje elevado y marea de tormenta.

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.

Atender las indicaciones de las autoridades locales.

Estar preparados para posibles evacuaciones en zonas de riesgo.

Este es un evento meteorológico de alta peligrosidad que afectará a una amplia porción del territorio mexicano durante varios días. La población de los estados costeros del Pacífico debe extremar precauciones y seguir de cerca la evolución de ambos sistemas.