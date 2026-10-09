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Frente frío azotará el norte y noroeste de México en medio de la crisis por Simon y Rachel

La tormenta tropical Rachel impactará la costa oeste de Baja California con rachas de 70 a 80 km/h, mientras un frente frío ingresará por la frontera noroeste, provocando lluvias, vientos fuertes y descenso de temperatura en el norte del país.

Frente frío azotará el norte y noroeste de México en medio de la crisis por Simon y Rachel

El frente frío recorrerá el noroeste y norte, dejando chubascos, rachas de viento y temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México emitió un aviso urgente por la interacción de un frente frío con la tormenta tropical Rachel y el huracán Simon.

  • El frente frío ingresará por la frontera noroeste de México.
  • Interactuará con la tormenta tropical Rachel en Baja California.
  • Recorrerá lentamente el noroeste y norte del país.
  • Provocará lluvias, chubascos, fuertes rachas de viento y descenso de temperatura.
  • Sus efectos se sentirán del sábado 10 al martes 13 de octubre de 2026.

Sábado 10: el frente frío llega a la frontera noroeste

El frente frío se aproximará a la frontera noroeste de México.

  • Interaccionará con la tormenta tropical Rachel.
  • Originará lluvias puntuales fuertes en Baja California.
  • Rachel podría impactar sobre la costa oeste de Baja California por la noche.
  • Generará rachas de viento de 70 a 80 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros.

Efectos del frente frío en Baja California

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur.
  • Viento de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: costa de Baja California, disminuyendo durante el día.
  • Viento de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 80 km/h: costa occidental norte de Baja California Sur.
  • Oleaje de 5.0 a 7.0 metros: costa occidental de Baja California.
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California y Baja California Sur.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California.

Domingo 11: el frente frío avanza por el noroeste

El frente frío recorrerá lentamente el noroeste y norte del país.

Masa de aire frío bajará temperaturas en México y pondrá fin a la onda de calor en 4 estados

México

Masa de aire frío bajará temperaturas en México

  • Incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos.
  • Provocará fuertes rachas de viento.
  • Generará un ligero descenso de la temperatura.
  • Rachel se debilitará sobre el norte de Baja California.
  • Rachel se adentrará al suroeste de Estados Unidos y dejará de afectar al país.

Efectos del frente frío el domingo 11

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte y centro) y Sonora (noroeste).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua y Tamaulipas.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Nuevo León.
  • Viento de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h: costas de Baja California, disminuyendo durante la mañana.
  • Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Sonora (noroeste), disminuyendo durante la mañana.
  • Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: golfo de California.
  • Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.
  • Oleaje de 4.0 a 6.0 metros: costa occidental de Baja California, disminuyendo durante el día.
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: costa occidental norte de Baja California Sur y costa norte de Sonora, disminuyendo durante el día.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Lunes 12: el frente frío se extiende por el norte

El frente frío continuará recorriendo lentamente el noroeste y norte del territorio.

  • Mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos.
  • Conservará fuertes rachas de viento.
  • Sostendrá el ligero descenso de temperatura en las citadas regiones.

Efectos del frente frío el lunes 12

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
  • Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California y Sonora.
  • Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
  • Oleaje de 3.0 a 4.0 metros: costas de Baja California Sur.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Martes 13: el frente frío persiste en el norte

El frente frío mantendrá su influencia sobre el noroeste y norte de México.

  • Seguirá generando lluvias y chubascos.
  • Continuarán las rachas de viento.
  • Persistirá el ligero descenso de temperatura.

Efectos del frente frío el martes 13

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
  • Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
  • Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Interacción con Rachel: el factor detonante

La interacción del frente frío con la tormenta tropical Rachel es clave.

  • Rachel se dirige a la costa oeste de Baja California.
  • El frente frío se aproxima a la frontera noroeste de México.
  • Ambos sistemas juntos originan lluvias puntuales fuertes en Baja California.
  • Rachel podría impactar la costa oeste de Baja California por la noche.
  • Rachel se debilitará sobre el norte de Baja California.
  • Rachel se adentrará al suroeste de Estados Unidos y dejará de afectar al país.

Mientras tanto: Simon sigue siendo una amenaza

El huracán Simon continúa su aproximación a las costas del Pacífico.

  • Se aproxima a Colima y Michoacán.
  • Podría impactar como huracán mayor sobre Colima y Jalisco.
  • Provocará lluvias extraordinarias en Jalisco y Colima.
  • Generará vientos de 160 a 180 km/h con rachas de 190 a 200 km/h en Jalisco.
  • Oleaje de 7 a 9 metros en costas de Jalisco y Colima.
  • El lunes bordearía las costas de Nayarit.
  • La noche del lunes ingresaría a tierra sobre la costa sur de Sinaloa.

Recomendaciones ante el frente frío

El frente frío traerá condiciones peligrosas en el norte y noroeste del país.

  • Abrigarse adecuadamente ante el descenso de temperatura.
  • Extremar precauciones en zonas serranas con temperaturas de 0 a 5 °C.
  • Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Evitar zonas costeras durante oleaje elevado.
  • No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.
  • Mantenerse informado por fuentes oficiales del SMN y Protección Civil.
  • Atender las indicaciones de las autoridades locales.

El frente frío, en interacción con Rachel y en medio de la amenaza de Simon, configura un escenario meteorológico complejo para México durante los próximos días. La población del norte y noroeste del país debe prepararse para lluvias, vientos fuertes y un marcado descenso de temperatura.

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