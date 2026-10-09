Frente frío azotará el norte y noroeste de México en medio de la crisis por Simon y Rachel

El frente frío recorrerá el noroeste y norte, dejando chubascos, rachas de viento y temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas.

La tormenta tropical Rachel impactará la costa oeste de Baja California con rachas de 70 a 80 km/h, mientras un frente frío ingresará por la frontera noroeste, provocando lluvias, vientos fuertes y descenso de temperatura en el norte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México emitió un aviso urgente por la interacción de un frente frío con la tormenta tropical Rachel y el huracán Simon.

El frente frío ingresará por la frontera noroeste de México.

Interactuará con la tormenta tropical Rachel en Baja California.

Recorrerá lentamente el noroeste y norte del país.

Provocará lluvias, chubascos, fuertes rachas de viento y descenso de temperatura.

Sus efectos se sentirán del sábado 10 al martes 13 de octubre de 2026.

Sábado 10: el frente frío llega a la frontera noroeste

El frente frío se aproximará a la frontera noroeste de México.

Interaccionará con la tormenta tropical Rachel.

Originará lluvias puntuales fuertes en Baja California.

Rachel podría impactar sobre la costa oeste de Baja California por la noche.

Generará rachas de viento de 70 a 80 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros.

Efectos del frente frío en Baja California

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California.

Baja California. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur.

Baja California Sur. Viento de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: costa de Baja California, disminuyendo durante el día.

costa de Baja California, disminuyendo durante el día. Viento de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 80 km/h: costa occidental norte de Baja California Sur.

costa occidental norte de Baja California Sur. Oleaje de 5.0 a 7.0 metros: costa occidental de Baja California.

costa occidental de Baja California. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California y Baja California Sur.

Baja California y Baja California Sur. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California.

Domingo 11: el frente frío avanza por el noroeste

El frente frío recorrerá lentamente el noroeste y norte del país.

Incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos.

Provocará fuertes rachas de viento.

Generará un ligero descenso de la temperatura.

Rachel se debilitará sobre el norte de Baja California.

Rachel se adentrará al suroeste de Estados Unidos y dejará de afectar al país.

Efectos del frente frío el domingo 11

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte y centro) y Sonora (noroeste).

Baja California (norte y centro) y Sonora (noroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua y Tamaulipas.

Baja California Sur, Chihuahua y Tamaulipas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Nuevo León.

Coahuila y Nuevo León. Viento de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h: costas de Baja California, disminuyendo durante la mañana.

costas de Baja California, disminuyendo durante la mañana. Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Sonora (noroeste), disminuyendo durante la mañana.

Sonora (noroeste), disminuyendo durante la mañana. Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: golfo de California.

golfo de California. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Oleaje de 4.0 a 6.0 metros: costa occidental de Baja California, disminuyendo durante el día.

costa occidental de Baja California, disminuyendo durante el día. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: costa occidental norte de Baja California Sur y costa norte de Sonora, disminuyendo durante el día.

costa occidental norte de Baja California Sur y costa norte de Sonora, disminuyendo durante el día. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Lunes 12: el frente frío se extiende por el norte

El frente frío continuará recorriendo lentamente el noroeste y norte del territorio.

Mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos.

Conservará fuertes rachas de viento.

Sostendrá el ligero descenso de temperatura en las citadas regiones.

Efectos del frente frío el lunes 12

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California y Sonora.

Baja California y Sonora. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

costas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros: costas de Baja California Sur.

costas de Baja California Sur. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Martes 13: el frente frío persiste en el norte

El frente frío mantendrá su influencia sobre el noroeste y norte de México.

Seguirá generando lluvias y chubascos.

Continuarán las rachas de viento.

Persistirá el ligero descenso de temperatura.

Efectos del frente frío el martes 13

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

costas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Interacción con Rachel: el factor detonante

La interacción del frente frío con la tormenta tropical Rachel es clave.

Rachel se dirige a la costa oeste de Baja California.

El frente frío se aproxima a la frontera noroeste de México.

Ambos sistemas juntos originan lluvias puntuales fuertes en Baja California.

Rachel podría impactar la costa oeste de Baja California por la noche.

Rachel se debilitará sobre el norte de Baja California.

Rachel se adentrará al suroeste de Estados Unidos y dejará de afectar al país.

Mientras tanto: Simon sigue siendo una amenaza

El huracán Simon continúa su aproximación a las costas del Pacífico.

Se aproxima a Colima y Michoacán.

Podría impactar como huracán mayor sobre Colima y Jalisco.

Provocará lluvias extraordinarias en Jalisco y Colima.

Generará vientos de 160 a 180 km/h con rachas de 190 a 200 km/h en Jalisco.

Oleaje de 7 a 9 metros en costas de Jalisco y Colima.

El lunes bordearía las costas de Nayarit.

La noche del lunes ingresaría a tierra sobre la costa sur de Sinaloa.

Recomendaciones ante el frente frío

El frente frío traerá condiciones peligrosas en el norte y noroeste del país.

Abrigarse adecuadamente ante el descenso de temperatura.

Extremar precauciones en zonas serranas con temperaturas de 0 a 5 °C.

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Evitar zonas costeras durante oleaje elevado.

No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.

Mantenerse informado por fuentes oficiales del SMN y Protección Civil.

Atender las indicaciones de las autoridades locales.

El frente frío, en interacción con Rachel y en medio de la amenaza de Simon, configura un escenario meteorológico complejo para México durante los próximos días. La población del norte y noroeste del país debe prepararse para lluvias, vientos fuertes y un marcado descenso de temperatura.