Detienen a “El Moco”, presunto líder huachicolero de Puebla que fue candidato a alcalde en 2024 tras salir de prisión con un amparo

Juan Lira Maldonado fue arrestado en Zacatlán y trasladado a la capital poblana; enfrenta señalamientos por robo de combustible, compra de predios mediante prestanombres y otros delitos

Juan Lira Maldonado, alias “El Moco”, identificado como presunto líder huachicolero en la Sierra Norte de Puebla y municipios colindantes de Hidalgo y Tlaxcala, fue detenido este día en el municipio de Zacatlán.

El hombre ya había estado en prisión en 2020, pero recuperó su libertad tras obtener un amparo. Cuatro años después, en 2024, se convirtió en candidato del partido Fuerza por México a la alcaldía de Chignahuapan, donde reclamó el triunfo electoral, aunque los comicios fueron anulados.

¿Por qué existía una orden de reaprehensión contra “El Moco”?

A finales de 2024, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le negó un amparo y confirmó su vinculación a proceso por la presunta compra de predios en Chignahuapan mediante prestanombres.

A partir de esa resolución, se mantenía una orden de reaprehensión en su contra.

Hasta esta noche, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) no había informado oficialmente sobre las circunstancias de la detención. Sin embargo, versiones de medios locales señalaron que el arresto ocurrió luego de un percance de tránsito en Zacatlán.

¿Qué delitos se le atribuyen a Juan Lira Maldonado?

Además de ser señalado como presunto responsable de actividades relacionadas con el robo de combustible, conocido como huachicol, a Lira Maldonado se le vincula con otros delitos, entre ellos:

Narcomenudeo.

Secuestro.

Extorsión.

Presunta compra de predios mediante prestanombres.

También se le relaciona con otros presuntos operadores del crimen organizado en Puebla, como Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Bukanas”, y Óscar N., conocido como “El Loco Téllez”, quienes, de acuerdo con la información difundida, también fueron detenidos.

¿Cómo fue trasladado tras su detención?

Después del arresto, elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de Marina y la policía municipal de Zacatlán, desplegaron un operativo para trasladarlo a la capital poblana.

Hasta el momento de la información disponible, las autoridades no habían detallado las condiciones en las que se realizó la detención ni proporcionado más información oficial sobre su situación jurídica.

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