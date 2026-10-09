Aseguran en Guanajuato un tractocamión con 20 mil litros de presunto huachicol y detienen al conductor

Autoridades aseguraron un tractocamión con 20 mil litros de combustible presuntamente ilegal en Apaseo el Grande, Guanajuato. Foto: @MauroGonzalezMa

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que los documentos presentados por el chofer tenían inconsistencias con el combustible que transportaba.

La Policía Estatal de Caminos (PEC) aseguró un tractocamión que transportaba 20 mil litros de combustible presuntamente ilícito en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato.

El conductor fue detenido luego de que los oficiales detectaran inconsistencias entre el hidrocarburo transportado y los documentos que presentó para acreditar su procedencia.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, el aseguramiento ocurrió durante un recorrido de vigilancia en el Macro Libramiento, a la altura de la caseta de cobro. Tanto la unidad como el combustible y el conductor quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Cómo detectaron el combustible presuntamente ilegal?

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que los elementos de la PEC identificaron un tractocamión marca Freightliner, acoplado a un tanque para transportar combustible.

Durante el recorrido, los oficiales observaron que el conductor realizó un cambio inadecuado de carril, por lo que le indicaron que detuviera la marcha.

Al revisar la unidad, el chofer, identificado como Nicolás, dijo que transportaba diésel y mostró documentos relacionados con la carga.

Sin embargo, los agentes detectaron inconsistencias entre el hidrocarburo y la documentación presentada, por lo que no fue posible acreditar legalmente su transporte.

¿Qué pasó con el conductor y el tractocamión?

Tras el aseguramiento, el conductor fue detenido y la unidad quedó bajo resguardo de las autoridades.

La Secretaría de Seguridad y Paz indicó que el tractocamión, los 20 mil litros de combustible y el detenido fueron puestos a disposición de la FGR, con sede en Celaya, para las actuaciones correspondientes.

Hasta la información proporcionada por las autoridades estatales, el combustible fue señalado como presuntamente ilícito debido a las inconsistencias detectadas en los documentos, sin que se haya informado de una resolución definitiva sobre su situación legal.