Anuncia Sheinbaum gira del IMSS-Bienestar

El programa IMSS Bienestar busca ofrecer servicios de salud en comunidades de escasos recursos y zonas rurales

La Presidenta adelantó que seguirá avanzando el IMSS-Bienestar en los 24 estados.

Ciudad de México (GH).-La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una gira a partir de hoy y hasta diciembre para revisar y reunirse con los directores de IMSS- Bienestar en los 24 estados en donde opera el servicio.

Me voy a dedicar a una gira del IMSS- Bienestar, me voy a reunir con los directores de todos los hospitales, me voy a reunir con los directores, voy a visitar hospitales, visitar centros de salud para escucharlos, para ver cuál es la problemática”, dijo.

La mandataria precisó que la gira arranca hoy con una reunión en Hidalgo en donde escuchará las preocupaciones de la gente.

“Estamos digitalizando ya los expedientes médicos y siempre hay resistencia, de aquí a que te acostumbras al nuevo sistema, pedirle a los directores que nos ayuden para escuchar”, dijo.

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La Presidenta adelantó que seguirá avanzando el IMSS-Bienestar en los 24 estados.

“Vamos a seguir revisando la instalación y avance de los consultorios”, indicó durante su conferencia de prensa matutina.