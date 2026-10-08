Fray Augusto Ramírez será beatificado el 7 de noviembre en Guatemala y el cardenal Robles, arzobispo de Guadalajara, representará al papa León XIV en la ceremonia

José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, presidirá la beatificación de Fray Augusto Ramírez como representante del papa León XIV en Guatemala. FOTO: ESPECIAL

La celebración en Finca Florencia coincidirá con los 43 años del asesinato del franciscano que dedicó su ministerio a campesinos y personas en situación de pobreza.

MÉXICO.— Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio será beatificado el próximo 7 de noviembre de 2026 en Guatemala, en una ceremonia que presidirá el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, como representante del papa León XIV, de acuerdo con la información difundida por la Oficina de Prensa del Arzobispado de Guadalajara.

La celebración está prevista en Finca Florencia, en Santa Lucía Milpas Altas, y coincidirá con los 43 años del asesinato del sacerdote franciscano. El reconocimiento permitirá su proclamación como beato; una eventual declaración como santo corresponde a un proceso posterior de canonización.

CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ LA BEATIFICACIÓN EN GUATEMALA

El Dicasterio para las Causas de los Santos confirma que la beatificación de Augusto Rafael Ramírez Monasterio está programada para el 7 de noviembre de 2026.

Los datos principales de la ceremonia son:

Fecha: 7 de noviembre de 2026.

7 de noviembre de 2026. Sede: Finca Florencia.

Finca Florencia. Municipio: Santa Lucía Milpas Altas, Guatemala.

Santa Lucía Milpas Altas, Guatemala. Celebración: Beatificación de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio.

Beatificación de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio. Representante del papa: Cardenal José Francisco Robles Ortega.

QUÉ PAPEL TENDRÁ EL CARDENAL ROBLES COMO DELEGADO DEL PAPA

Robles Ortega acudirá a Guatemala para presidir la ceremonia en representación de León XIV, según el anuncio del Arzobispado de Guadalajara.

Su participación corresponde a esta celebración específica. Durante el acto se proclamará beato al religioso franciscano, cuyo martirio ya fue reconocido por la Iglesia católica.

El papa autorizó el 22 de enero de 2026 la promulgación del decreto relativo al martirio de Ramírez Monasterio, según Vatican News.

Guatemala celebrará la beatificación de Fray Augusto Ramírez el 7 de noviembre con el cardenal Robles como representante de León XIV. FOTO: AGENCIA REFORMA





QUIÉN FUE FRAY AUGUSTO RAFAEL RAMÍREZ MONASTERIO

Ramírez Monasterio nació el 5 de noviembre de 1937 en la Ciudad de Guatemala y perteneció a la Orden de los Frailes Menores.

De acuerdo con el Dicasterio para las Causas de los Santos, desarrolló su labor pastoral en San Francisco el Grande, en Antigua Guatemala, donde acompañó a personas pobres e indefensas durante el conflicto que atravesaba el país.

La Oficina de Prensa del Arzobispado de Guadalajara destacó su servicio a estas comunidades:

Fray Augusto Rafael dedicó parte de su ministerio al servicio de campesinos y personas en situación de pobreza. Fue asesinado en noviembre de 1983, y su beatificación tendrá lugar 43 años después de su muerte”, resaltó.

Será beatificado fray Augusto Ramírez de Guatemala: asesinado por odio a la fe - Vatican News https://t.co/5ADUrBcWHa — Vatican News (@vaticannews_es) January 22, 2026

POR QUÉ LA IGLESIA RECONOCIÓ SU MARTIRIO

El expediente del Dicasterio señala que el sacerdote sufrió detención, torturas y amenazas de muerte antes de su asesinato, ocurrido el 7 de noviembre de 1983.

También documenta que los militares intentaron obtener información sobre lo que había escuchado en confesión. El religioso mantuvo el secreto de confesión pese a las agresiones. La Iglesia reconoció el odio a la fe como causa predominante de su asesinato.

QUÉ SIGUE DESPUÉS DE LA BEATIFICACIÓN

La ceremonia de noviembre corresponde a la beatificación, por lo que Ramírez Monasterio será proclamado beato.

La canonización es una etapa posterior. El reglamento del Dicasterio para las Causas de los Santos contempla la investigación y el reconocimiento de un milagro atribuido a la intercesión del beato para avanzar hacia ese reconocimiento. Por ello, la ceremonia anunciada no constituye todavía su declaración como santo.