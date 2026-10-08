¿Cuánto pagas de impuesto al comprar en Shein, Temu o AliExpress?

El cobro de una tasa global por medio del procedimiento simplificado de mensajería y paquetería no significa, por sí solo, que cada consumidor deba presentar una declaración individual ante el SAT por cada pedido. Foto: Gemini.

Antes de pagar, revisa el desglose de cargos que presenta la plataforma y las condiciones de entrega de la empresa de mensajería.

Las compras en Shein, Temu y AliExpress pueden generar un impuesto global de 33.5% cuando ingresan a México mediante el procedimiento simplificado de mensajería y paquetería y están sujetas a la regla aplicable.

El porcentaje se estableció en una modificación publicada en julio de 2025, por lo que no debe presentarse como un impuesto nuevo que comienza a cobrarse el 15 de agosto de 2026.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicaron la modificación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de julio de 2025.

La disposición reformó la regla 3.7.35 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2025 y entró en vigor el 15 de agosto de ese año.

¿Cuánto se paga de impuesto por comprar en Shein, Temu y AliExpress?

La tasa global de 33.5% se aplica a las mercancías que se despachan mediante el procedimiento simplificado de empresas de mensajería y paquetería, conforme a los supuestos establecidos en las reglas aduaneras.

No significa que cualquier compra hecha en estas plataformas reciba automáticamente el mismo cobro: el tratamiento depende de las características de la importación y de las disposiciones aplicables.

La modificación de 2025 elevó la tasa general prevista en la regla de 19% a 33.5% para los casos contemplados en la fracción I. El cambio afecta a los consumidores cuando el cobro de las contribuciones aduaneras se traslada al precio final del pedido.

¿Cuánto costaría una compra de mil pesos?

Si se toma como ejemplo una compra con un valor aduanero de mil pesos y se aplica una tasa global de 33.5%, el cálculo ilustrativo es el siguiente:

Valor de la compra: 1,000 pesos.

Impuesto calculado al 33.5%: 335 pesos.

Total estimado: 1,335 pesos.

Este ejercicio no constituye una cotización definitiva. El monto real puede variar según el valor reconocido en aduana, el procedimiento utilizado, el origen de la mercancía y las condiciones de la operación.

¿Qué tasas se aplican a las compras internacionales en 2026?

Las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2026, publicadas por el SAT y la SHCP en el DOF el 27 de diciembre de 2025, mantienen la tasa global de 33.5% para el supuesto general de la regla 3.7.35. También establecen condiciones específicas para los envíos procedentes de Estados Unidos y Canadá bajo el T-MEC.

Procedencia y valor aduanero Tasa global prevista Supuesto general de la regla 3.7.35 33.5% Estados Unidos o Canadá: hasta 50 dólares Sin pago de IGI e IVA, si se cumplen las condiciones Estados Unidos o Canadá: más de 50 y hasta 117 dólares 17% Estados Unidos o Canadá: más de 117 dólares 19%

¿Debes declarar al SAT las compras de Shein y Temu?

El cobro de una tasa global por medio del procedimiento simplificado de mensajería y paquetería no significa, por sí solo, que cada consumidor deba presentar una declaración individual ante el SAT por cada pedido.

La regla 3.7.35 regula el cálculo de las contribuciones por importación que realizan las empresas de mensajería y paquetería mediante ese procedimiento. Las obligaciones concretas dependen de la operación y del régimen aduanero aplicable.

El SAT también contempla medidas contra prácticas como la subvaluación de mercancías o la división artificial de envíos para evadir contribuciones. Por ello, no debe asumirse que separar un pedido en varios paquetes garantiza una exención fiscal.

¿Dónde consultar el impuesto vigente para tu pedido?

Antes de pagar, revisa el desglose de cargos que presenta la plataforma y las condiciones de entrega de la empresa de mensajería. Si existe una duda sobre el cobro, solicita que te indiquen qué concepto se está aplicando y consulta la normativa publicada por las autoridades mexicanas.