CENAGAS descarta crisis de gas natural en México y asegura que hay suficiente suministro

Cuitláhuac García, titular del Centro de Control de Gas Natural, aseguró que no existe riesgo de desabasto, luego de que un día antes señalara que México tenía una reserva para solo tres días y que Estados Unidos reduciría 20% el suministro.

Ciudad de México (GH).- México no enfrenta un riesgo de desabasto de gas natural ni una posible crisis por falta de este combustible, aseguró este jueves Cuitláhuac García, titular del Centro de Control de Gas Natural (CENAGAS).

En entrevista breve a las afueras de Palacio Nacional, el funcionario afirmó que “hay suficiente para el consumo” del País.

La declaración fue reportada este 8 de octubre por La Jornada, después de que el propio funcionario hiciera el miércoles una serie de declaraciones sobre la disponibilidad de gas natural y el suministro proveniente de Estados Unidos.

¿Qué había dicho CENAGAS un día antes?

Durante la conferencia presidencial del miércoles, García había señalado que México solo tenía capacidad de reserva para tres días.

También indicó que el País importa 75% del gas natural que consume y que Estados Unidos había notificado que reduciría en 20% el suministro de este combustible.

Estas declaraciones generaron el escenario de una posible reducción en la disponibilidad de gas natural en México.

Sin embargo, este jueves el titular de CENAGAS matizó sus declaraciones y descartó que exista un riesgo de desabasto.

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¿Por qué ahora asegura que hay suficiente gas?

García explicó que Petróleos Mexicanos (Pemex) incrementó la producción de gas y que además solicitó permisos para realizar interconexiones.

El funcionario no proporcionó más detalles sobre estas acciones y señaló que Pemex enviará un comunicado para precisar la situación.

De esta manera, la información disponible apunta a que el Gobierno federal no considera que las condiciones actuales representen una crisis de suministro de gas natural.

⭕️ El director General del Centro de Control de Gas Natural, Cuitláhuac García descartó que haya riesgo de desabasto en el suministro de gas natural y rechazó una posible crisis por carencia de este combustible.



Llegó a Palacio Nacional donde la presidenta de México,… pic.twitter.com/iBUOncWeW5 — La Jornada (@lajornadaonline) October 8, 2026

¿México depende del gas de Estados Unidos?

De acuerdo con lo señalado por el propio titular de CENAGAS el miércoles, 75% del gas natural que consume México es importado.

En ese contexto, cualquier modificación en el suministro proveniente de Estados Unidos tiene relevancia para la disponibilidad del combustible en el País.

El funcionario había informado que Estados Unidos notificó una reducción de 20% en el suministro, aunque este jueves descartó que esa situación represente un riesgo de desabasto.

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¿Cuál es la situación del suministro de gas natural?

La postura más reciente de CENAGAS es que existe suficiente gas natural para abastecer el consumo del País y que no hay riesgo de una crisis por falta del combustible.

La aclaración ocurre mientras se espera el comunicado de Pemex, organismo que, según García, deberá precisar la situación relacionada con el aumento de la producción y las solicitudes de interconexión.

Por ahora, la información reportada por La Jornada muestra un cambio entre las declaraciones realizadas por el titular de CENAGAS el miércoles y su postura de este jueves: primero habló de una reserva de tres días y de una reducción de 20% en el suministro estadounidense; posteriormente aseguró que no existe riesgo de desabasto y que hay gas suficiente para el consumo nacional.