Amazon lleva la inteligencia artificial al mundo físico: así usa IA para ahorrar agua, gestionar devoluciones y responder ante desastres

Una mujer fue condenada a 16 años de prisión por participar en un fraude que desvió 9.4 millones de dólares de Amazon mediante proveedores ficticios y facturas falsas. (REUTERS)

Durante un encuentro con medios, directivos de Amazon explicaron cómo estas tecnologías se están incorporando a la operación de la empresa y a sus estrategias de sustentabilidad.

La inteligencia artificial de Amazon comienza a intervenir en procesos que van más allá de la pantalla. En México, la compañía utiliza IA, machine learning y automatización para detectar fugas de agua, analizar productos devueltos, gestionar donaciones y entrenar equipos que deben responder ante emergencias.

Durante un encuentro con medios, directivos de Amazon explicaron cómo estas tecnologías se están incorporando a la operación de la empresa y a sus estrategias de sustentabilidad.

¿Cómo utiliza Amazon la IA para ahorrar agua?

Uno de los ejemplos más concretos se encuentra en la administración del agua.

Swetank Gupta, gerente de Proyectos de Sustentabilidad, ShopEx LATAM de Amazon, explicó que la compañía participa en iniciativas que utilizan válvulas inteligentes y sistemas conectados con inteligencia artificial para administrar redes de distribución.

Estos sistemas monitorean la presión del agua en tiempo real y permiten modificarla de acuerdo con la demanda.

“Los sistemas monitorean la presión del agua en tiempo real y permiten modularla de acuerdo con la demanda. El objetivo es reducir pérdidas, identificar posibles fugas y actuar con mayor rapidez”.

De acuerdo con Gupta, uno de los proyectos ha permitido ahorrar más de 1,000 millones de litros de agua al año, con un impacto potencial de hasta 12,500 personas.

La tecnología también se utiliza dentro de las instalaciones de Amazon. La compañía cuenta con medidores inteligentes para detectar fugas en 43 sitios, además de dispositivos destinados al ahorro de agua en 10 centros de distribución.

La apuesta consiste en pasar de una respuesta reactiva ante las fugas a un modelo de monitoreo permanente que permita identificar anomalías y actuar antes de que el desperdicio aumente.

¿Qué hace Amazon con los productos que regresan?

La inteligencia artificial también interviene cuando un producto realiza el recorrido inverso dentro del comercio electrónico.

Claire Parrod, gerente senior de Programas de Sustentabilidad de Amazon, explicó que la empresa utiliza machine learning y herramientas de logística reversa para analizar los artículos que regresan después de una devolución.

Los sistemas ayudan a determinar cuál debe ser el siguiente destino de cada producto: volver a venderse, ser reacondicionado o enviarse a reciclaje.

De esta manera, los datos se convierten en una herramienta para administrar inventarios y extender la vida útil de mercancías que, de otro modo, podrían terminar como residuos.

La misma lógica se aplica a las donaciones. Parrod explicó que la tecnología permite identificar determinados volúmenes de mercancía disponible y automatizar la comunicación con organizaciones receptoras para facilitar su recolección.

¿Cómo se relaciona la IA con la economía circular?

El objetivo es conectar la inteligencia artificial con un modelo de economía circular, en el que los datos ayuden a determinar el siguiente destino de un producto antes de que se convierta en residuo.

En una operación donde millones de artículos pueden seguir rutas distintas después de una devolución, la automatización permite procesar grandes cantidades de información y tomar decisiones con mayor rapidez.

Sin embargo, el reto también está en medir los resultados: cuántos productos consiguen realmente una segunda vida, cuánto se reduce la generación de residuos y qué impacto ambiental tiene el sistema.

Agentes de IA para entrenar ante desastres

La aplicación de esta tecnología también alcanza un terreno en el que las decisiones pueden tener consecuencias críticas: la respuesta ante emergencias y desastres.

Ricardo Morán, líder de Apoyo a la Comunidad en Amazon México, explicó que el Incident Command Program utiliza inteligencia artificial y agentes para construir simulaciones destinadas al entrenamiento de voluntarios especializados en emergencias.

La iniciativa busca formar 40 Incident Commanders en 15 países, incluido México, con capacitación orientada a responder con rapidez y criterio ante situaciones críticas.

Los agentes de IA permiten recrear escenarios basados en emergencias ocurridas en distintas partes del mundo. De esta manera, los participantes pueden enfrentarse a condiciones simuladas y practicar la toma de decisiones antes de tener que intervenir en un desastre real.

La herramienta no sustituye a los equipos de emergencia, sino que funciona como un mecanismo de entrenamiento para prepararlos ante distintos escenarios.

Amazon también prepara suministros para emergencias

La estrategia tecnológica se complementa con infraestructura física.

En 2025, Amazon abrió en México su primer Disaster Relief Hub de América Latina, donde mantiene preposicionados más de 25,000 productos de primera necesidad.

El objetivo es que estos suministros puedan enviarse a organizaciones aliadas que los necesiten en situaciones de emergencia, con una meta de respuesta de menos de 72 horas.

Así, la tecnología forma parte de una cadena más amplia: anticipar escenarios, entrenar personal, almacenar suministros y acelerar la respuesta cuando ocurre una emergencia.

El logotipo de Amazon se muestra en el Centro de Distribución de Clasificación Robótica de Amazon en el condado de Madison, Mississippi, el 11 de agosto de 2022. | Crédito: AP/Rogelio V. Solís

De los algoritmos a las operaciones físicas

Los casos presentados por Amazon muestran una evolución en el uso empresarial de la inteligencia artificial.

La tecnología ya no se limita a generar contenido, recomendar productos o responder preguntas. También comienza a utilizarse para observar infraestructura, detectar anomalías, procesar devoluciones, automatizar movimientos de mercancía y construir escenarios para preparar decisiones humanas.

El desafío será demostrar el impacto de estas herramientas con métricas concretas.

La capacidad de procesar información a gran escala puede acelerar decisiones y mejorar la gestión de recursos, pero su impacto ambiental y operativo dependerá de cuánto consiga reducir el consumo de agua, disminuir residuos, extender la vida útil de los productos y acortar los tiempos de respuesta ante emergencias.

En ese sentido, la apuesta de Amazon representa una tendencia más amplia: llevar la inteligencia artificial del algoritmo al mundo físico, donde sus resultados ya no se miden solamente en velocidad o capacidad de procesamiento, sino en recursos utilizados, mercancías recuperadas y capacidad de respuesta ante situaciones reales.