México se suma a EEUU y otras 14 economías para combatir el exceso de capacidad industrial mundial

La presidenta de México presentó el programa 'Sembrando Vida' como propuesta global en la Cumbre del G20. | Crédito: X @Claudiashein

La declaración también llama a los países a eliminar políticas y prácticas que, desde la perspectiva de los firmantes, distorsionan los mercados y contribuyen a mantener niveles de producción superiores a la demanda mundial.

México se sumó a Estados Unidos y otras 13 economías para impulsar medidas contra el exceso estructural de capacidad y producción en sectores manufactureros estratégicos, informó este miércoles la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR).

La declaración conjunta fue suscrita por Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Polonia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. El acuerdo busca establecer mecanismos de cooperación para analizar y atender la sobreproducción que, según los firmantes, está distorsionando los mercados internacionales.

La iniciativa se concretó en los márgenes del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y retoma las discusiones realizadas durante la reunión de ministros de Comercio del G20 celebrada en Milwaukee, Wisconsin, el 30 de septiembre y 1 de octubre.

¿Qué acordaron México y otros países con Estados Unidos?

Los 15 participantes —Estados Unidos y las 14 economías que se sumaron— expresaron su intención de trabajar conjuntamente en nuevas plataformas sectoriales para estudiar el exceso estructural de capacidad y producción y, posteriormente, adoptar medidas para enfrentarlo.

Entre los sectores identificados como prioritarios se encuentran:

Automóviles y vehículos eléctricos.

Baterías.

Productos químicos.

Semiconductores básicos.

La declaración también llama a los países a eliminar políticas y prácticas que, desde la perspectiva de los firmantes, distorsionan los mercados y contribuyen a mantener niveles de producción superiores a la demanda mundial.

El argumento central es que una capacidad productiva persistentemente superior a la demanda puede provocar una concentración excesiva de la producción, presionar los precios, desalentar nuevas inversiones y afectar a fabricantes y trabajadores de otros países.

¿El G20 aprobó esta medida?

No de manera unánime. Esta precisión es importante.

Durante la reunión ministerial del G20 en Milwaukee, Estados Unidos buscó que los principales países respaldaran una estrategia común frente al exceso de capacidad industrial. Sin embargo, no hubo consenso entre todos los integrantes del grupo sobre este tema. Reuters reportó que varios miembros rechazaron la propuesta estadounidense, mientras que México y Argentina se encontraban entre los países que sí respaldaron iniciativas impulsadas por Washington.

El documento anunciado este miércoles representa, por tanto, un acuerdo entre un grupo de economías y no una decisión adoptada por todo el G20.

La USTR señaló que la nueva declaración parte de las discusiones desarrolladas durante la presidencia estadounidense del G20 y pretende convertir esas conversaciones en mecanismos de cooperación sectorial específicos.

epa07675169 US President Donald J. Trump pauses during the Faith and Freedom Coalition's Road to Majority conference in Washington, DC, USA, 26 June 2019. Trump said that substantial additional US tariffs would be placed on goods from China if there's no progress on a trade deal after his planned meeting with Chinese counterpart Xi Jinping at the G20 Summit in Japan. EPA/Andrew Harrer / POOL (Andrew Harrer / POOL/EPA)

¿Por qué preocupa el exceso de capacidad industrial?

El concepto de exceso de capacidad se refiere, en términos generales, a una situación en la que la capacidad instalada de producción de una industria supera de manera persistente la demanda disponible.

Para los países que suscribieron la declaración, el problema puede agravarse cuando esa capacidad es sostenida mediante subsidios, apoyos estatales u otras políticas que no responden a las condiciones normales del mercado.

Los gobiernos firmantes sostienen que estas prácticas pueden provocar:

Desplazamiento de productores nacionales.

Pérdida de empleos industriales.

Menores incentivos para nuevas inversiones.

Distorsiones en precios y flujos comerciales.

Mayor concentración de la producción.

Dependencia de determinados proveedores extranjeros.

Mayor vulnerabilidad ante posibles restricciones a las exportaciones.

La USTR sostiene que, si no se adoptan medidas, algunos países pueden recurrir individualmente a mecanismos para proteger sus industrias frente a esas distorsiones.

¿Qué sectores están bajo mayor vigilancia?

El documento señala inicialmente a automóviles, vehículos eléctricos, baterías, productos químicos y semiconductores básicos, aunque las preocupaciones planteadas durante las discusiones abarcan también otros sectores.

El tema tiene especial relevancia para las cadenas industriales internacionales debido a que varios de estos productos son componentes esenciales para industrias como la automotriz, electrónica, energética y tecnológica.

La declaración plantea que las nuevas plataformas sectoriales permitan intercambiar información, analizar las condiciones de cada industria y coordinar posibles respuestas.

Un debate que viene desde 2016

La discusión sobre la capacidad industrial no es nueva dentro del G20.

En 2016, los ministros de Comercio del grupo ya habían expresado preocupación por el exceso de capacidad en determinadas industrias y sus efectos sobre el comercio y los trabajadores.

Ese proceso derivó en la creación del Foro Mundial sobre el Exceso de Capacidad del Acero (GFSEC), una plataforma internacional destinada a buscar soluciones al exceso estructural de capacidad en la industria siderúrgica.

Diez años después, los firmantes de la nueva declaración consideran que el problema continúa y que incluso se ha agravado en distintos sectores manufactureros.

La USTR sostiene que las discusiones de este año identificaron casos en los que la producción supera persistentemente la demanda mundial y que, según los países participantes, algunas de esas situaciones estarían relacionadas con políticas gubernamentales que alteran las condiciones de competencia.

México queda dentro de la nueva coalición comercial

La participación mexicana coloca al país dentro del grupo de economías que acordaron cooperar con Estados Unidos y otros socios comerciales para analizar el problema de la sobreproducción industrial.

El anuncio ocurre en un contexto de negociaciones comerciales relevantes para México, particularmente por la importancia de las cadenas productivas integradas con Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, la firma de esta declaración no implica por sí misma la imposición de nuevos aranceles ni medidas comerciales específicas contra algún país. El documento establece una plataforma de cooperación y análisis para identificar sectores afectados y determinar posibles acciones.

La propia USTR indicó que el objetivo inicial es comenzar a trabajar en mecanismos sectoriales que permitan estudiar el problema y adoptar medidas eficaces cuando corresponda.

Estados Unidos también impulsa medidas sobre el acero

El anuncio forma parte de una agenda comercial más amplia promovida por Washington durante su presidencia del G20.

En paralelo, el Foro Mundial sobre el Exceso de Capacidad del Acero alcanzó a finales de septiembre un nuevo marco de cooperación conocido como “Milwaukee Framework”, enfocado en enfrentar el exceso de producción siderúrgica. Reuters reportó que el acuerdo contempla mayor cooperación comercial y medidas para enfrentar subsidios y capacidad productiva considerada insostenible.

La USTR busca así trasladar la discusión del acero hacia otros sectores industriales considerados estratégicos, empezando por vehículos eléctricos, baterías, químicos y semiconductores.

El nuevo acuerdo deja abierto el siguiente paso: determinar mediante esas plataformas sectoriales qué capacidades productivas son consideradas estructuralmente excesivas, qué políticas contribuyen a mantenerlas y qué medidas podrían adoptar los países participantes.