Localizan en Xalisco, Nayarit, un presunto “centro de exterminio” tras hallar restos óseos calcinados, prendas y una fosa clandestina con cuerpos recientes; Fiscalía señala nueva versión del Rancho Izaguirre

El predio se encuentra en la comunidad de La Curva, en el municipio de Xalisco, Nayarit. | Crédito: Colectivo Familias Unidas por Nayarit/Facebook

El predio de La Curva es procesado por autoridades y colectivos de búsqueda mientras se analizan restos calcinados y cuerpos para establecer su identidad.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit localizó un sitio que la propia dependencia describió como un “centro de exterminio por incineración” en el municipio de Xalisco, además de una fosa con cuerpos de reciente inhumación.

La zona comenzó a ser procesada desde el 3 de octubre con participación de peritos, autoridades de seguridad y colectivos de madres buscadoras, quienes ya encontraron prendas y restos óseos calcinados.

La información fue dada a conocer por la fiscal general de Nayarit, Ludmila Heredia Verdugo, durante una conferencia de prensa en Casa Nayarit, y retomada por La Jornada y El Universal.

¿Dónde localizaron el sitio señalado por la Fiscalía de Nayarit?

El predio se encuentra en la comunidad de La Curva, en el municipio de Xalisco, una zona conurbada con Tepic, capital de Nayarit.

La Fiscalía estatal comenzó a procesar el lugar el 3 de octubre. Posteriormente, integrantes de colectivos de búsqueda se incorporaron a las labores para revisar el terreno y recuperar posibles indicios relacionados con personas desaparecidas.

Durante estos trabajos se localizaron diversas prendas, además de restos que, según la explicación de la fiscal, corresponden a fragmentos óseos que fueron sometidos a procesos de calcinación.

El sitio permanece bajo procesamiento de las autoridades mientras continúan las labores de levantamiento de indicios.

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¿Qué encontraron en el llamado centro de exterminio?

Uno de los principales hallazgos fue una hornilla artesanal ubicada en la parte central del predio.

De acuerdo con la explicación ofrecida por la fiscal Ludmila Heredia Verdugo, en ese punto se colocaba un tambo que era utilizado con una mezcla de diésel, gasolina y jabón.

La funcionaria explicó que esa combinación habría sido utilizada para favorecer la adherencia de los materiales a la piel y las telas durante la quema. Después de la incineración, señaló, los restos óseos eran carbonizados y posteriormente arrojados a un riachuelo ubicado cerca del predio.

La Fiscalía y los colectivos encontraron fragmentos de huesos calcinados distribuidos en el área del arroyo, por lo que los especialistas deben recuperar y analizar los indicios antes de establecer conclusiones sobre la identidad de las posibles víctimas.

¿Qué dijo la fiscal sobre los restos calcinados?

Durante la conferencia, Heredia Verdugo explicó que los trabajos incluyen la recuperación de pequeños fragmentos óseos. La fiscal señaló que algunos restos fueron localizados en el riachuelo y explicó que incluso varios fragmentos pueden corresponder a una misma persona.

Los huesitos están regados en el arroyo, en el riachuelo, pero tres fragmentos representan un cuerpo”, señaló la funcionaria, de acuerdo con lo reportado por El Universal.

La afirmación permite dimensionar uno de los problemas que enfrentan los especialistas cuando trabajan con restos que fueron sometidos a temperaturas elevadas. La recuperación de fragmentos no significa, por sí misma, que ya pueda determinarse cuántas personas estuvieron en el sitio.

Para establecerlo se requiere el trabajo pericial correspondiente y, cuando las condiciones de los restos lo permiten, el análisis genético.

¿También encontraron una fosa con cuerpos recientes?

La Fiscalía informó que en el mismo sitio se detectó una fosa con cuerpos de reciente inhumación.

En este caso, los cuerpos recuperados de la fosa serán sometidos a los procedimientos correspondientes para intentar establecer su identidad.

La expectativa de las autoridades es obtener material que permita realizar pruebas genéticas y determinar si existe correspondencia con personas reportadas como desaparecidas.

¿Por qué compararon el caso con el Rancho Izaguirre?

Según El Universal, la Fiscalía de Nayarit y los colectivos hallaron el lugar tras una llamada anónima; el predio tendría relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y habría sido utilizado como un “centro de exterminio”.

La fiscal Ludmila Heredia Verdugo comparó el hallazgo de La Curva con el Rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, Jalisco, el cual también fue vinculado con el CJNG.

Estamos procesando fosas, donde estamos recolectando huesitos calcinados [...] resulta que ahora ya tenemos otra versión del Rancho Izaguirre”, señaló según El Universal

La comparación está relacionada con la existencia de indicios de posibles actividades criminales y con el hallazgo de restos y objetos en un sitio que se convirtió en parte de una investigación de desapariciones.

El Rancho Izaguirre fue localizado el 5 de marzo de 2025 y permanece bajo análisis de autoridades federales. En el lugar se reportaron hallazgos de restos humanos, documentos, prendas y evidencias de posibles cremaciones que llevaron a establecer una línea de investigación principal: el sitio era utilizado como campo de adiestramiento criminal.

Hasta marzo de 2026, la investigación del Rancho Izaguirre acumulaba 47 personas detenidas.

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¿Qué sigue después del hallazgo en La Curva?

El siguiente paso consiste en concluir el procesamiento de la zona y recuperar los indicios que puedan aportar información a la investigación.

Las autoridades estatales y federales mantienen coordinación para resguardar el sitio mientras continúan las labores, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía. Después vendrá el análisis de los restos y demás evidencias recuperadas.

Uno de los puntos centrales será determinar si los cuerpos localizados en la fosa pueden ser identificados mediante pruebas genéticas. También será necesario establecer qué información puede obtenerse de los restos calcinados y si existe alguna correspondencia con personas reportadas como desaparecidas.

La investigación también deberá determinar quiénes utilizaron el lugar y cuál fue el periodo en el que presuntamente ocurrieron las actividades investigadas.