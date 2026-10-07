Clara Luz Flores confirma reunión con Tatiana Clouthier tras críticas a Morena en Nuevo León: “Merece todo mi respeto”

Clara Luz Flores confirmó que sostuvo una reunión con Tatiana Clouthier después de las diferencias surgidas por la coordinación de Morena en Nuevo León.

La coordinadora de Morena en Nuevo León busca integrar a la exsecretaria de Economía y a su equipo, después de que Clouthier cuestionara el proceso interno del partido y lanzara Todos con Conciencia.

NUEVO LEÓN.-Clara Luz Flores, designada coordinadora de la Defensa de la Transformación de Morena en Nuevo León, confirmó que ya sostuvo una reunión con Tatiana Clouthier, quien manifestó su inconformidad con el proceso interno del partido y anunció la creación del movimiento Todos con Conciencia.

La declaración fue realizada por Flores a su llegada al Auditorio Nacional, donde acudió a la celebración por los 15 años de Morena. La dirigente explicó que ha buscado acercamientos con quienes participaron en el proceso estatal para encontrar coincidencias y trabajar en conjunto.

“Ya me reuní con todos mis compañeros”, aseguró Flores.

La coordinadora señaló que algunos encuentros fueron individuales y otros grupales. También expresó que su intención es construir acuerdos por encima de las diferencias personales.

El acercamiento ocurre en medio de las críticas de Clouthier a la designación de Flores, anunciada el 28 de septiembre de 2026, como responsable de la coordinación estatal rumbo a las elecciones de 2027.

¿Tatiana Clouthier respaldará a Clara Luz Flores?

Aunque confirmó el encuentro, Clara Luz Flores no aseguró que Tatiana Clouthier haya aceptado respaldarla.

Al ser cuestionada directamente sobre esa posibilidad, expresó su deseo de que la exsecretaria de Economía y sus colaboradores se integren a los trabajos del movimiento.

“Ojalá”, respondió antes de explicar que le manifestó personalmente su respeto y su interés por mantener abierta la participación de su equipo.

Flores insistió en que el proyecto político de Morena debe estar por encima de las aspiraciones individuales y que quienes forman parte del partido comparten una responsabilidad colectiva.

Su declaración representa un nuevo intento de acercamiento, pero no confirma que las diferencias surgidas durante el proceso interno hayan quedado resueltas.

¿Por qué Tatiana Clouthier está inconforme con Morena?

La controversia comenzó después de que Morena designó a Clara Luz Flores como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación, una posición vinculada con la organización política del partido rumbo a la elección de gobernador de Nuevo León en 2027.

Clouthier, quien también participó en el proceso, cuestionó el resultado y sostuvo que Morena no estuvo “a la altura de las circunstancias”. También acusó al partido de apartarse de principios como la honestidad y la integridad.

El 4 de octubre, la exsecretaria de Economía dio a conocer públicamente el movimiento Todos con Conciencia, impulsado después de reunirse con integrantes de su equipo territorial.

Clouthier explicó que su nueva organización busca trabajar por la transformación de Nuevo León sin concentrarse en la obtención de cargos públicos. Al mismo tiempo, reiteró su respaldo al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El episodio abrió diferencias públicas entre integrantes de Morena en la entidad, justo cuando el partido comienza a organizar sus estructuras rumbo a los comicios de 2027.

La designación de Flores como coordinadora es un paso político relevante, aunque no equivale todavía a una candidatura formal ante las autoridades electorales.

Sheinbaum deja en manos de Morena las diferencias entre Clouthier y Flores

La presidenta Claudia Sheinbaum también fue cuestionada por la inconformidad de Tatiana Clouthier.

Durante su conferencia del 5 de octubre, defendió las encuestas como mecanismo para seleccionar coordinaciones, pero aclaró que no intervendría en las decisiones internas del partido.

“No me voy a meter porque no me corresponde”, señaló la mandataria, quien expresó una opinión favorable tanto de Clouthier como de Flores.

Sheinbaum sostuvo que corresponde a Morena atender las diferencias entre sus integrantes y dejó abierta la posibilidad de conversar con la exsecretaria de Economía, sin que ello significara intervenir en la definición de candidaturas.