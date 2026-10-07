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CFE trabaja mesas con cada entidad para resolver apagones: Calleja Alor

La directora de la Comisión explicó que en el caso de Yucatán, el apagón tuvo que ver con afectaciones a Las líneas de transmisión por poda.

CFE trabaja mesas con cada entidad para resolver apagones: Calleja Alor

Calleja Alor / Especial

Ciudad de México (GH).- Para evitar los apagones eléctricos en el País, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sostiene cada semana mesas de trabajo con todos los gobiernos de la república, informó Emilia Esther Calleja Alor, directora de la CFE.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria fue cuestionada sobre el apagón de hace unos días en la península de Yucatán.“

En CFE sabemos lo que es quedarse sin energía eléctrica, hemos estado trabajando a través de un diagnóstico a cada una de las zonas”, contestó.

La directora de la Comisión explicó que en el caso de Yucatán, el apagón tuvo que ver con afectaciones a Las líneas de transmisión por poda.

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Pero, no sólo ha ocurrido apagones en Yucatán, sino en otros lugares del País.

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“Estamos teniendo mesas cada semana con todos los gobiernos de los estados para atender aquellas zonas en donde se van detectando necesidades”, explicó.

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