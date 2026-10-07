Asesinan a pareja que montó su negocio de elotes ‘El Chuy’ tras mensaje que hablaba sobre “dejar huella” en su página con más de 100 mil seguidores

Jesús y Rosalba fueron víctimas de asesinato cerca de su hogar, ambos montaron un negocio de elotes juntos. | Especial GH

Las corporaciones de seguridad mantienen un operativo de búsqueda para dar con los responsables del crimen.

MÉXICO.- — Un ataque armado registrado en la agencia municipal de San Martín Mexicapam, ubicada a 15 minutos del centro de la capital de Oaxaca, cobró la vida de Rosalba, de 30 años de edad, y de su pareja Jesús A.C., de 36 años.

De acuerdo con información publicada por el diario El Universal, las víctimas eran conocidas por la comunidad por ser propietarios del establecimiento Elotes “El Chuy”.

Las corporaciones de seguridad mantienen un operativo de búsqueda para dar con los responsables del crimen, ocurrido durante la noche del sábado 3 de octubre a pocas calles del domicilio de los comerciantes.

Detalles de la agresión armada en San Martín Mexicapam

El reporte de las autoridades locales detalla las condiciones en las que se produjo el ataque en la colonia Ejidal:

Hora del ataque: Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del sábado 3 de octubre.

Los hechos ocurrieron alrededor de las del sábado 3 de octubre. Ubicación exacta: El crimen se registró en la calle Fresnos, a unos metros de la intersección con Paraíso y Pinos.

El crimen se registró en la calle Fresnos, a unos metros de la intersección con Paraíso y Pinos. Mecanismo de la agresión: Dos personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta marca Honda FT dispararon con arma de fuego de manera directa contra la pareja.

Dos personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta marca dispararon con arma de fuego de manera directa contra la pareja. Llegada de auxilio: Elementos de la policía municipal, estatal y auxiliar acudieron al sitio del reporte y confirmaron el fallecimiento de ambas personas a causa de las heridas de bala.

Trayectoria de los comerciantes y su presencia en redes sociales

Rosalba y Jesús contaban con una trayectoria constante en el comercio local de la ciudad de Oaxaca:

Años de trabajo: La pareja sumaba 10 años dedicada a la venta de elotes en la capital oaxaqueña.

La pareja sumaba en la capital oaxaqueña. Puntos de atención: Contaban con un local establecido en la calle García Vigil e Hidalgo , en el centro de la ciudad, además de realizar ventas en un puesto ambulante adaptado en un triciclo.

Contaban con un local establecido en la calle , en el centro de la ciudad, además de realizar ventas en un puesto ambulante adaptado en un triciclo. Comunidad en internet: La página oficial de su negocio en Facebook reunía a más de 154 mil seguidores , plataforma donde horas antes del ataque realizaron una última publicación comercial.

La página oficial de su negocio en Facebook reunía a más de , plataforma donde horas antes del ataque realizaron una última publicación comercial. Mensaje previo: El pasado 10 de septiembre, Jesús compartió un mensaje a través de sus redes que generó muestras de condolencia tras su fallecimiento: “En este mundo todos somos pasajeros. Nada es eterno, ni el éxito, ni la tristeza, ni siquiera nosotros. Pero todo lo bueno que damos se queda. Somos irrepetibles, únicos en nuestra forma de existir. Y quizá esa sea la verdadera huella, dejar lo mejor de nosotros antes de partir de este mundo”.

Contexto de violencia de género e investigaciones estatales

El fallecimiento de Rosalba forma parte de los registros de agresiones mortales contra mujeres reportados en la entidad:

Registro de casos: Cifras de la organización feminista Consorcio Oaxaca indican que al menos 62 mujeres han sido asesinadas con violencia extrema en el estado en el periodo transcurrido hasta el 3 de octubre.

Cifras de la organización feminista indican que al menos han sido asesinadas con violencia extrema en el estado en el periodo transcurrido hasta el 3 de octubre. Zonas con mayor incidencia: Las regiones de la Costa , el Istmo de Tehuantepec y los Valles Centrales se identifican como las áreas que concentran la mayor cantidad de eventos violentos contra mujeres en la entidad.

Las regiones de la , el y los se identifican como las áreas que concentran la mayor cantidad de eventos violentos contra mujeres en la entidad. Estatus de la investigación: El personal de Seguridad Pública trabaja en la recolección de indicios para identificar la ruta de escape utilizada por los agresores tras el ataque.

Preguntas clave sobre el homicidio de los comerciantes