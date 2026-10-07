¿Adiós Movistar de México? Telefónica se irá del país tras vender el grupo por 450 mdd y qué hacer si eres usuario con planes y líneas

Movistar inicia proceso para dejar México, ¿Qué pasará con las líneas, planes y usuarios? | Especial GH

La venta al consorcio estadounidense Melisa Acquisition del grupo fue atorizada por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

MÉXICO. — La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) autorizó la venta de las operaciones de Telefónica México al consorcio estadounidense Melisa Acquisition por 450 millones de dólares.

Esta aprobación encamina la salida definitiva de la compañía española del mercado nacional tras más de dos décadas de presencia en el país.

De acuerdo con un reporte del diario El Universal, basado en los dictámenes de la CNA y las estimaciones del sector, el organismo regulador determinó que la compraventa de las sociedades Pegaso PCS y Celular de Telefonía presenta pocas probabilidades de afectar la competencia económica en el sector de las telecomunicaciones.

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La transacción, acordada inicialmente en abril entre Telefónica Hispanoamérica y Melisa Acquisition (integrado por las firmas OXIO y Newfoundland Capital Management), otorga a las partes un plazo inicial de seis meses para consumar la transferencia de acciones.

¿Movistar desaparecerá de México tras esta venta?

Para tranquilidad de los usuarios, el servicio móvil no se interrumpirá y la marca Movistar continuará operando en el país:

Continuidad de la marca: El consorcio comprador OXIO confirmó que la empresa mantendrá la marca Movistar, así como a su equipo directivo actual.

El consorcio comprador OXIO confirmó que la empresa mantendrá la marca Movistar, así como a su equipo directivo actual. Atención a clientes: La plataforma atiende actualmente a más de 20 millones de usuarios activos en todo el territorio mexicano, quienes conservarán sus líneas.

La plataforma atiende actualmente a más de 20 millones de usuarios activos en todo el territorio mexicano, quienes conservarán sus líneas. Evolución tecnológica: Los nuevos propietarios migrarán paulatinamente la operación hacia una plataforma en la nube basada en infraestructura de terceros. Cabe recordar que desde 2019 Telefónica ya utilizaba la red de acceso móvil de AT&T para prestar sus servicios.

Los nuevos propietarios migrarán paulatinamente la operación hacia una plataforma en la nube basada en infraestructura de terceros. Cabe recordar que desde 2019 Telefónica ya utilizaba la red de acceso móvil de AT&T para prestar sus servicios. Plan global de la empresa: La salida forma parte de la estrategia 2026-2029 anunciada por su presidente ejecutivo, Marc Murtra, para enfocar sus recursos en mercados con mayor rendimiento comercial como España, Alemania, Reino Unido y Brasil, tras concretar desinversiones similares en Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile.

Telefónica asegura que su salida no afectará de manera inmediata a los servicios actuales, pero expertos en telecomunicaciones recomiendan tomar precauciones.

¿Por qué decidió Telefónica retirarse del mercado mexicano?

La salida del grupo español responde a factores financieros y a un contexto de alta competencia dentro del sector de telefonía móvil:

Inicios en el país: Telefónica llegó a México en 2001 con la compra de cuatro operadoras del norte del país y consolidó su presencia nacional en 2002 al adquirir el 65 % de Pegaso.

Telefónica llegó a México en 2001 con la compra de cuatro operadoras del norte del país y consolidó su presencia nacional en 2002 al adquirir el 65 % de Pegaso. Márgenes de ganancia reducidos: El economista Ernesto Piedras, director de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU) , explicó que la empresa enfrentó un entorno complejo en México debido a los bajos márgenes de ganancia.

El economista Ernesto Piedras, director de la consultora , explicó que la empresa enfrentó un entorno complejo en México debido a los bajos márgenes de ganancia. Fuerte competencia: La compañía redujo su rentabilidad frente al dominio de competidores con alta cuota de mercado como Telcel y la presencia de AT&T.

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¿Qué debes hacer si eres usuario de Movistar?

Aunque las autoridades y la empresa aseguran que la transición se realizará de forma gradual y sin suspensiones del servicio, los especialistas recomiendan seguir estos pasos prácticos:

Conserve la calma: La autorización de la CNA otorga un periodo de seis meses (prorrogable por un lapso similar) para cerrar el trámite, por lo que su señal de teléfono e internet continuará funcionando con normalidad. Evalúe contrataciones a largo plazo: Se aconseja revisar detenidamente las condiciones antes de renovar contratos o contratar planes de renta fija de plazo forzoso hasta que concluya el periodo de transición corporativa. Conozca su derecho a la portabilidad: Recuerde que la portabilidad numérica es un trámite gratuito en México. Si en algún momento decide cambiar de compañía telefónica, tiene el derecho de conservar su mismo número de teléfono. Actualice sus datos en servicios vinculados: En caso de que decida cambiar de número o de empresa en el futuro, mantenga actualizados sus datos en aplicaciones de banca digital, mensajería instantánea y autenticación en dos pasos. Consulte canales oficiales: Infórmese únicamente a través de los comunicados de la empresa y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para conocer las fechas exactas del proceso.

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