Una investigación de la Fiscalía de Querétaro llevó hasta Perú a una actriz argentina buscada por fraude genérico, donde fue detenida en el aeropuerto de Lima para ser trasladada a México

María C. C. fue detenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima por una orden de aprehensión vigente en Querétaro por el delito de fraude genérico. (FGE Querétaro)

María C. C. fue localizada fuera de México mediante mecanismos de cooperación internacional y una Notificación Roja. Su detención ocurrió en Lima mientras enfrenta una orden judicial emitida en Querétaro

La ubicación de una mujer buscada por la justicia de Querétaro terminó en una operación internacional que se concretó en Perú. María C. C., de origen argentino y radicada en México, fue detenida en Lima debido a una orden de aprehensión relacionada con una investigación por su probable intervención en el delito de fraude genérico.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la detención ocurrió el 4 de octubre de 2026 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, luego de que las autoridades mexicanas activaran mecanismos de cooperación para localizarla fuera del país. La dependencia informó que la mujer contaba con Alerta Migratoria y Notificación Roja.

🌎🤝 Sinergia Internacional permite la detención en Perú de María “N”, requerida en Querétaro por fraude genérico.

A solicitud de esta Fiscalía, contaba con Alerta Migratoria y Notificación Roja para su localización internacional.

⚖️ La coordinación entre autoridades permite que… pic.twitter.com/56Mr4XJ3lk — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) October 5, 2026

¿Por qué fue detenida en Perú?

El caso tiene su origen en Querétaro. La Fiscalía estatal informó que María “N” cuenta con una orden de aprehensión emitida por la Juez Único de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro.

La acusación corresponde al delito de fraude genérico, aunque la autoridad no dio a conocer en su comunicado los detalles sobre el monto involucrado, las personas afectadas ni las circunstancias específicas que dieron origen a la investigación.

Para localizarla fuera de México, la Fiscalía realizó actos de investigación y solicitó mecanismos de cooperación internacional. Como resultado, se emitieron las alertas correspondientes para facilitar su ubicación.

La intervención finalmente ocurrió en el aeropuerto de Lima, donde autoridades peruanas ejecutaron la detención en atención a la solicitud internacional vigente.

¿Qué pasará con ella después de la detención?

La captura en Perú no significa que el proceso penal en Querétaro haya concluido. La Fiscalía estatal señaló que mantiene coordinación con las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos internacionales.

El objetivo es que María “N” sea puesta a disposición de la autoridad judicial que la requiere en Querétaro. Por ahora, la dependencia no ha informado públicamente una fecha para su entrega o traslado.

Este punto es relevante porque una Notificación Roja permite solicitar la localización y detención provisional de una persona buscada internacionalmente, pero los procedimientos para su entrega dependen de las autoridades y mecanismos legales de los países involucrados.

La Fiscalía de Querétaro presentó el caso como parte de su estrategia de Sinergia Internacional, mediante la cual intercambia información y coordina acciones con autoridades de otros países para ubicar a personas requeridas por la justicia mexicana.

¿Quién es María C. C.?

Reportes publicados en Perú identifican a la detenida como María Colla Chiaraviglio, una mujer de origen argentino radicada en México que ha desarrollado actividades profesionales en distintos ámbitos.

La información disponible señala que tiene formación en Arquitectura y que también ha trabajado como actriz y conductora. En años recientes se le ha identificado principalmente con actividades relacionadas con terapias alternativas y procesos de desarrollo personal en la Riviera Maya.

Entre sus antecedentes profesionales como actriz aparecen participaciones en producciones como Señora y V.I.P., de acuerdo con registros especializados de su trayectoria.

¿Qué relación tuvo con NXIVM?

El nombre de María Colla también apareció años atrás en reportajes sobre NXIVM, la organización fundada por Keith Raniere que operó mediante programas de desarrollo personal y tuvo presencia en México.

En 2017, N+ Univision reportó que Colla había sido alumna de Executive Success Programs (ESP), uno de los programas relacionados con NXIVM. En aquella época, la propia actriz habló de manera positiva sobre su experiencia en esos cursos.

“ESP me ha generado un montón de efectos y un impacto impresionante y precioso en todo lo que me rodea”, declaró entonces, de acuerdo con el reportaje de N+ Univision.

Es importante distinguir este antecedente de la investigación actual: la Fiscalía de Querétaro no señala en su comunicado que la detención por fraude tenga relación con NXIVM. La referencia pertenece a un episodio anterior de su trayectoria pública y no constituye, por sí misma, una acusación penal en su contra dentro del caso de Querétaro.

¿Qué ocurrió con NXIVM?

El contexto de NXIVM adquirió relevancia internacional después de las investigaciones contra su fundador, Keith Raniere. En Estados Unidos fue declarado culpable en 2019 de delitos que incluyeron asociación delictuosa, tráfico sexual, conspiración para trabajo forzado y conspiración para fraude electrónico.

En octubre de 2020, un juez federal de Estados Unidos sentenció a Raniere a 120 años de prisión. El Departamento de Justicia estadounidense documentó que la organización utilizaba programas presentados como esquemas de desarrollo personal y que dentro de su estructura operaba una sociedad secreta conocida como DOS.

Por ello, aunque la relación de María Colla con ESP forma parte de los antecedentes periodísticos sobre su trayectoria, no debe confundirse con la acusación que actualmente motivó su detención en Perú, que corresponde a una orden judicial de Querétaro por probable intervención en un caso de fraude genérico.

La investigación ahora continúa en Querétaro

La detención internacional permitió ubicar a una persona que, según la Fiscalía estatal, era requerida por un juez queretano. Ahora corresponde completar los procedimientos de cooperación entre Perú y México para determinar su entrega a las autoridades mexicanas.

Mientras tanto, la investigación por fraude genérico continúa su curso y será la autoridad judicial competente la que determine la situación jurídica de la imputada conforme avance el proceso.

La Fiscalía de Querétaro destacó que este tipo de operaciones busca evitar que una persona requerida por la justicia quede fuera del alcance de las investigaciones simplemente por encontrarse en otro país.