¿Quieres casarte en la playa o en tu casa? Esto cuesta llevar al juez a que te case en dónde tú quieras

Por esa razón, las cifras de Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México o Querétaro no deben presentarse como una tarifa nacional comparable sin verificar previamente las leyes de ingresos y los portales de cada Registro Civil. Foto: Pexels.

El propio INEGI advierte que las disposiciones relativas al procedimiento y los requisitos para registrar un matrimonio son heterogéneas entre las entidades federativas. INEGI

El costo de una boda civil en México no es una tarifa nacional única: depende de la entidad, el lugar donde se celebra el matrimonio y, en algunos casos, de servicios adicionales o si es en la playa.

Como referencia vigente, en la Ciudad de México el Registro Civil establece en 2026 un pago de $1,652 por celebrar el matrimonio en oficina y $3,319 si se realiza a domicilio. Registro Matrimonio CDMX

Los requisitos y derechos también varían entre estados. INEGI señala que los códigos civiles de las entidades establecen disposiciones heterogéneas sobre el procedimiento y los requisitos para contraer matrimonio. La Plataforma Nacional del Registro Civil permite seleccionar la entidad para consultar los trámites disponibles. INEGI

¿Cuánto cuesta una boda civil en México en 2026?

No existe un precio oficial único para todo México. El costo debe consultarse directamente con el Registro Civil de la entidad donde se realizará el matrimonio.

La diferencia puede ser considerable incluso dentro de una misma entidad cuando se compara una ceremonia en las oficinas con una celebración a domicilio. En la Ciudad de México, por ejemplo, la tarifa oficial vigente publicada por el Registro Civil es:

Matrimonio en oficina del Registro Civil: $1,652.

$1,652. Matrimonio a domicilio: $3,319.

$3,319. Matrimonio fuera de circunscripción: $10,153. Registro Matrimonio CDMX

Estas cantidades corresponden al pago de derechos por la celebración del matrimonio. No deben confundirse con el presupuesto de una fiesta, que puede incluir salón, banquete, fotografía, vestimenta, flores, música y otros servicios.

Anillo de compromiso | Foto: Pexels

¿Qué documentos se necesitan para casarse por el civil?

Los requisitos dependen de la legislación y de la oficina que tramite el matrimonio. Por ejemplo, la Ciudad de México solicita, entre otros documentos y condiciones:

Identificación oficial de ambas personas.

Actas de nacimiento de ambas personas.

Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

Participación de ambos contrayentes en el curso prenupcial.

Definición del régimen matrimonial respecto de los bienes.

Pago de los derechos correspondientes.

Documentación adicional en casos como divorcio previo, viudez o cuando alguna de las personas contrayentes sea extranjera. Registro Matrimonio CDMX

Por ello, no conviene asumir que los requisitos de una entidad aplican automáticamente en otra.

¿El costo cambia si el juez va a domicilio?

Sí. La modalidad de celebración puede modificar de forma importante el pago de derechos.

En la Ciudad de México, el matrimonio celebrado a domicilio cuesta $3,319, frente a $1,652 en una oficina del Registro Civil. La diferencia es de $1,667. Registro Matrimonio CDMX

Esto significa que, antes de fijar el presupuesto, las parejas deben confirmar si la tarifa corresponde a una ceremonia dentro de una oficialía, a domicilio o fuera de la circunscripción.

¿Los precios son iguales en todos los estados?

El propio INEGI advierte que las disposiciones relativas al procedimiento y los requisitos para registrar un matrimonio son heterogéneas entre las entidades federativas. INEGI

Por esa razón, las cifras de Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México o Querétaro no deben presentarse como una tarifa nacional comparable sin verificar previamente las leyes de ingresos y los portales de cada Registro Civil.

Para consultar la oficina correspondiente, el Registro Nacional de Población mantiene un directorio de oficialías de los Registros Civiles actualizado en 2026. También existe la Plataforma Nacional del Registro Civil para consultar trámites según la entidad. Gobierno de México

¿Hay matrimonios civiles gratuitos en México?

Algunos gobiernos estatales y municipales realizan programas temporales de matrimonios colectivos en los que se condonan determinados derechos.

Un ejemplo documentado para 2026 ocurrió en Chihuahua. El programa de Matrimonios Colectivos permitió realizar el trámite sin costo durante su periodo de recepción y condonó derechos relacionados con el matrimonio, anotaciones marginales, pláticas prematrimoniales y la primera acta. Gobierno de Chihuahua

En Ciudad Juárez, la recepción de documentación para ese programa se realizó del 12 de enero al 13 de febrero de 2026. La convocatoria ya concluyó, por lo que no debe presentarse como una opción disponible actualmente. Gobierno de Chihuahua

¿Qué gastos deben considerarse además del pago del Registro Civil?

El pago de derechos es solo una parte del presupuesto. Dependiendo de la entidad y de la situación de cada pareja, pueden existir gastos por documentos, certificados o servicios adicionales.

También hay que separar el trámite legal de la celebración. El segundo puede incluir:

Vestido, traje y accesorios.

Renta del salón o jardín.

Banquete y bebidas.

Fotografía y video.

Flores y decoración.

Música o entretenimiento.

Invitaciones y otros servicios.

Por ello, no es correcto utilizar una tarifa del Registro Civil para estimar el costo total de una boda.

¿Dónde consultar el precio y los requisitos antes de casarse?

La fuente adecuada es el Registro Civil de la entidad donde se pretende realizar el matrimonio. La Plataforma Nacional del Registro Civil permite seleccionar el estado y revisar los trámites disponibles. Mi Registro Civil

Como referencia, INEGI reportó que durante 2025 se registraron 491,640 matrimonios en México, 1.0% más que en 2024. La EMAT recopila información de las oficialías del Registro Civil, pero su objetivo es generar estadísticas sobre los matrimonios civiles, no establecer ni comparar las tarifas de los trámites. INEGI

Antes de realizar el pago, las parejas deben confirmar directamente con su Registro Civil la tarifa vigente, los documentos requeridos, la modalidad de celebración y cualquier requisito adicional, debido a que estos elementos pueden variar por entidad y actualizarse con las disposiciones locales.