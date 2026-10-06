Perro evitó feminicidio justo cuando Rubén “N” rociaba la cabeza de su pareja para intentar quemarla viva

Rubén "N" quedó detenido luego de que intentó matar a su pareja que fue salvada por un perro. | Especial GH

La mascota se convirtió en héroe al salvar a la mujer víctima de violencia de parte de su novio.

MÉXICO. — Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Rubén G. R. por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de su pareja sentimental.

Las autoridades locales detuvieron al agresor en flagrancia tras un ataque ocurrido dentro de un domicilio particular en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Según la información dada a conocer por el diario Reforma, con base en los datos oficiales de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), el sujeto agredió a la víctima de forma física y psicológica e intentó prenderle fuego tras rociarle un líquido inflamable.

Reducción de feminicidios (Foto: Ilustrativa/IA)

Sin embargo, el ataque se vio interrumpido por la oportuna intervención de un perro que se encontraba en el lugar, lo cual permitió a la mujer escapar a la calle para pedir ayuda a los vecinos.

En esta nota explicativa le presentamos el desglose de los hechos, la situación jurídica del detenido y las vías de apoyo institucional disponibles ante situaciones de violencia de género.

¿Cómo fue que el perro se convirtió en héroe al evitar un feminicidio?

Los peritajes presentados por el Ministerio Público de Chihuahua detallan la secuencia de los acontecimientos registrados en el Municipio de Juárez:

El momento de la agresión: Los hechos sucedieron durante la mañana del pasado 3 de octubre en un inmueble ubicado en la colonia Buenos Aires .

Los hechos sucedieron durante la mañana del pasado en un inmueble ubicado en la . El ataque: De acuerdo con la investigación ministerial, Rubén G. R. agredió verbal y físicamente a su pareja. Posteriormente, le roció un líquido inflamable en la cabeza y en la ropa con la intención de prenderle fuego.

De acuerdo con la investigación ministerial, Rubén G. R. agredió verbal y físicamente a su pareja. Posteriormente, con la intención de prenderle fuego. El factor decisivo: La agresión se interrumpió por la intervención de un perro presente en el domicilio , situación que distrajo al agresor y permitió que la víctima saliera a la vía pública para solicitar auxilio.

La agresión se interrumpió por , situación que distrajo al agresor y permitió que la víctima saliera a la vía pública para solicitar auxilio. La captura: Elementos de la Policía Municipal de Ciudad Juárez acudieron al llamado y detuvieron al presunto agresor en flagrancia para ponerlo a disposición de la representación social.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 03NOVIEMBRE2020.- Integrantes del Frente de Mujeres Estado de México instalaron una antiofrenda en las letras del Edomex en la Plaza de los Mártires, en protesta por los feminicidios en la entidad mexiquense y en memoria de las que ya no están. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa/Crisanta Espinosa)

¿Cuál es la situación legal del imputado?

El proceso penal en contra de Rubén G. R. ya inició formalmente ante los tribunales del estado de Chihuahua:

Presentación ante el juez: El agente del Ministerio Público presentó al detenido ante un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos .

El agente del Ministerio Público presentó al detenido ante un . Imputación formal: La autoridad judicial notificó al procesado que se le investiga formalmente por la probable comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa .

La autoridad judicial notificó al procesado que se le investiga formalmente por la probable comisión del delito de . Medida cautelar: A solicitud de la representación social, el juzgador dictó la prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso legal.

A solicitud de la representación social, el juzgador dictó la mientras se desarrolla el proceso legal. Siguiente audiencia: La junta donde se resolverá si el imputado es vinculado o no a proceso penal quedó fijada para el próximo viernes 9 de octubre.

De acuerdo con la Red de Mujeres Unidas por BC, Ensenada por encima de Tijuana en la posición número 8 a nivel nacional. Foto: Archivo (Archivo)

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¿Qué significa jurídicamente la tentativa de feminicidio y dónde buscar ayuda?

Para que los ciudadanos comprendan el alcance del proceso legal y los canales de apoyo ante casos similares, conviene tener presentes las siguientes respuestas: